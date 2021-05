A GT Sprint Race já está em contagem regressiva para a realização da primeira das três etapas do Special Edition 2021 – o minitorneio que ocorre em paralelo ao campeonato regular, com regras e sistemas de pontuação distintos, e no qual cada carro poderá competir com até três pilotos.

A caravana da categoria partiu rumo ao Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, que recebe a competição pela segunda vez e onde serão realizadas as três corridas no próximo final de semana, de 21 a 23 de maio. A GT Sprint Race dividirá os 3.835 metros de extensão da pista do autódromo com a Copa Truck e a Copa HB20.

A programação da etapa abre os trabalhos com os dois shakedown – treino rápido para reconhecimento de pista e últimos ajustes do carro realizados pela organização – às 8 horas e às 11h30 desta sexta-feira, 21 de maio. À tarde, os pilotos aceleram a partir das 14h55, quando acontece o primeiro treino oficial, com 45 minutos de duração, no qual cada carro poderá dar no máximo 18 voltas na pista. Na manhã de sábado, 22, às 10h20, terá o segundo treino oficial, nos mesmos moldes que o do dia anterior, e, à tarde, às 13h40, o único treino classificatório, válido para o grid da primeira corrida, que largará no final da tarde do mesmo dia, às 16h20. No domingo, 23, ocorrerão as duas corridas finais da etapa, às 9h10 e às 13h30.

O calendário da competição está dividido em duas séries e nove etapas: o campeonato principal propriamente dito, com seis etapas (duas corridas em cada), – Velocitta (SP), Interlagos (SP), Cascavel (PR), Palmeira (SP) e duas em Curitiba (PR) –, e as três etapas da “Special Edition” – Goiânia, Tarumã e Potenza –, com três corridas cada, totalizando nove provas. Da somatória dessas séries sairá o campeão do Overall nas suas respectivas categorias: PRO, PROAM e AM.

Todas as corridas da GT Sprint Race têm transmissão ao vivo no Motorsport.com.

Confira o cronograma 1ª Etapa da GT Special Edition 2021:

Sexta-feira, 21 de maio

08h00 às 09h30 – Shakedown 1 (organização)

11h30 às 12h00 – Shakedown 2 (organização)

14h55 às 15h40 – Treino oficial 1

Sábado, 22 de maio

10h20 às 11h05 – Treino oficial 2

13h40 às 14h10 – Treino classificatório

16h20 – CORRIDA 1 – Placa de 5 minutos

16h27 – Largada (20min + 1 volta)

16h52 – Pódio

Domingo, 23 de maio

08h00 às 08h15 – Warmup

09h10 – CORRIDA 2 – Placa de 5 minutos

09h17 – Largada (20 minutos + 1 volta)

09h40 – Pódio

13h30 – CORRIDA 3

13h48 – Largada (23 minutos + 1 volta)

14h20 – Pódio

