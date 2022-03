Carregar reprodutor de áudio

Vencedor da primeira de duas corridas da etapa inaugural da temporada 2022 da GT Sprint Race, Ricardo Sperafico revelou os 'perrengues' enfrentados antes do triunfo deste domingo na chuva de Santa Cruz do Sul (RS).

O piloto teve sua participação confirmada no evento 'em cima do laço' e teve pouco tempo para se adaptar à categoria, uma das principais do esporte a motor brasileiro. No fim, mesmo tendo de recorrer a 'empréstimos', a glória veio.

"Foi um fim de semana bem desafiador. O Thiago Marques (CEO e organizador da GT Sprint Race) me chamou aí de última hora. Não trouxe nem meu equipamento, capacete...", explicou o experiente competidor.

"Peguei emprestado do Thiago e do meu irmão Rodrigo (que também compete na etapa). Acabou que, nos treinos, não consegui treinar também e fui para o qualifying com o carro danificado, então só sobrou a corrida, mas deu tudo certo", completou Ricardo.

Agora, ele cede o carro de #77 ao parceiro Pedro Costa, que disputa a segunda e última corrida do fim de semana às 12h30. Todas as ações de pista são veiculadas no Motorsport.com, que faz a cobertura completa da categoria.

VÍDEO: Veja como foi a corrida 1 da GT Sprint Race em Santa Cruz do Sul

Grid corrida 1

#18 Eduardo Trindade, PROAM, 1min31seg310 #21 Raphael Teixeira / Thiago Camilo, PRO, 1min31seg588 #13 Rafael Dias, PRO, 1min31seg608 #37 Ayrton Chorne, PRO, 1min31seg620 #82 Gerson Campos, PRO,1min31seg652 #19 Luciano Zangirolami /Sérgio Ramalho, PRO, 1min32seg439 #79 Rafael Seibel, PROAM, 1min32seg519 #61 Antonio Junqueira, PROAM, 1min32seg747 #01 Marcelo Henriques / Alex Seid, PRO, 1min32seg853 #10 Adalberto Baptista, PROAM, 1min32seg979 #72 Giovani Girotto, AM, 1min33seg001 #87 Jorge Martelli/ Rodrigo Sperafico, PRO, 1min33seg313 #12 Edgar Bueno Neto / Antonio Pizzonia, PRO, 1min33seg535 #56 Brendon Zonta, PROAM, 1min33seg687 #77 Ricardo Sperafico / Pedro Costa, PRO, 1min33seg768 #17 Walter Lester, AM, 1min33seg877 #78 Leonardo Yoshii, AM, 1min34seg338 #54 Diogo Moscato, PROAM, 1min36seg242 #08 Alexandre Kauê, AM, 1min38seg848 #31 Roberto Possas, AM, 1min39seg268 #16 Lucas Mendes / Marco Garcia, PROAM, sem tempo

Grid corrida 2

#21 Thiago Camilo/ Raphael Teixeira, PRO, 1min30seg167 #37 Ayrton Chorne, PRO, 1min30seg345 #19 Sérgio Ramalho/ Luciano Zangirolami, PRO, 1min30seg524 #18 Eduardo Trindade, PROAM, 1min30seg685 #13 Rafael Dias, PRO, 1min30seg848 #87 Rodrigo Sperafico/ Jorge Martelli, PRO, 1min31seg625 #82 Gerson Campos, PRO,1min31seg707 #61 Antonio Junqueira, PROAM, 1min31seg901 #79 Rafael Seibel, PROAM, 1min32seg023 #72 Giovani Girotto, AM, 1min32seg687 #56 Brendon Zonta, PROAM, 1min32seg930 #12 Antonio Pizzonia / Edgar Bueno Neto, PRO, 1min33seg259 #78 Leonardo Yoshii, AM, 1min33seg679 #17 Walter Lester, AM, 1min33seg932 #08 Alexandre Kauê, AM, 1min36seg587 #31 Roberto Possas, AM, 1min39seg959 #54 Diogo Moscato, PROAM, sem tempo #01 Alex Seid/ Marcelo Henriques, PRO, sem tempo #16 Marco Garcia/ Lucas Mendes, PROAM, sem tempo #10 Adalberto Baptista, PROAM, sem tempo #77 Pedro Costa / Ricardo Sperafico, PRO, sem tempo

Calendário da GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de Março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 03 de Abril – Velocitta – Mogi Guaçu (SP)

Etapa 3 – 01 de Maio – Interlagos – São Paulo (SP)

Etapa 4 – 05 de Junho – Goiânia (GO)

Etapa 5 – 10 de Julho – Londrina (PR)

Etapa 6 – 21 de Agosto – Interlagos – São Paulo (SP)

Etapa 7 – 18 de Setembro – Tarumã (RS)

Etapa 8 – 06 de Novembro – Brasília (DF)

Etapa 9 – 11 de Dezembro – Londrina (PR)

–

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - Boletim do segundo dia de testes de pré-temporada da F1 no Bahrein