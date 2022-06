Carregar reprodutor de áudio

O Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO), já está na expectativa para a realização da primeira das três etapas do Special Edition 2022, que corre simultâneo ao campeonato principal da categoria. O grande encontro da GT Sprint Race, que promete aos pilotos e aos fãs da categoria muita adrenalina e velocidade, acontece no próximo fim de semana, de 3 a 5 de junho.

Além do título do torneio, os pilotos concorrerão a R$ 20 mil em bônus para o vencedor de cada corrida final, de cada categoria e em cada etapa. Somados, serão R$ 180 mil em prêmios.

Complementando o campeonato, as outras seis etapas (12 corridas), serão realizadas todas no Brasil, tendo um ou dois pilotos por carro, os quais concorrerão ao título das classes PRO, PROAM e AM.

Os campeões do Overall receberão um troféu diferenciado e crédito R$ 50.000,00 para os campeões de cada categoria, em um total de R$ 150 mil. No Rookie of The Year, estreantes com participação em até três etapas nos anos anteriores da categoria, o campeão receberá um troféu diferenciado e crédito de R$25.000,00.

Os créditos mencionados são descontos para temporada 2023. As premiações não são acumulativas e sempre prevalecerá o maior prêmio. Em caso de separação das duplas vencedoras para o ano seguinte, os créditos serão automaticamente divididos. As premiações são invendáveis e intransferíveis.

As atividades de pista terão início na quinta-feira, 02, com a realização da GT Academy (projeto desenvolvido para pilotos iniciantes) e o track walk. Na sexta-feira, acontecem os primeiros treinos extra e oficial. Já as corridas terão suas largadas no sábado e domingo, com transmissões ao vivo pelo canal do Motorsport.com do YouTube.

AS MÁQUINAS

Goiânia receberá pela terceira vez o campeonato Dignity Gold GT Sprint Race. Os dois modelos das temporadas 2020, 2021 e 2022 mantiveram o conceito de cockpit utilizado nos modelos anteriores da competição, o qual o piloto fica sentado no meio do carro.

O chassi é tubular de aço inox e peso total de 1.000 kg. O motor V6, 3.6 litros, 300 cv de potência e um torque de 40 kg. Em relação aos freios, as pinças são de fabricação Argentina, marca doppler, discos de freios Fremax, pastilhas de freios TecPads e os pneus são Pirelli.

Já na parte eletrônica, passaram a usar o modelo GT Attack, em que o piloto tem todas as informações técnicas do carro no volante, as quais facilitarão muito o entendimento dos sinais vitais do motor, evita possíveis quebras e, acima de tudo, traz uma facilidade ainda maior com relação ao equilíbrio de todos os carros. Já na parte da suspensão, todas elas são independentes, através de duplo triângulo e push rods.

Os GTs são compostos por um câmbio sequencial de fabricação francesa, super conceituado no mundo do automobilismo, chamado Sadev, com seis marchas, power shift e paddle shift (câmbio na borboleta). Os novos modelos contam com dimensões semelhantes aos carros originais de fábrica.

VÍDEO: Sérgio Maurício fala de polêmicas recentes

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #179: O que Hamilton e Russell podem conseguir com melhora da Mercedes?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: