Carregar reprodutor de áudio

Os pilotos chegam à primeira etapa do minitorneio Special Edition, válido para a temporada 2022 da Dignity Gold GT Sprint Race, nos próximos dias 03 a 05 de junho, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO), com otimismo e carros competitivos. A prova promete ser muito técnica e vai exigir boa estratégia para o treino classificatório, que contará pontos, e para as três corridas do final de semana.

Além disso, serão 86 pontos em jogo na tabela de classificação do torneio nas classes PRO, AM e PROAM. A tomada de tempos vale 25 pontos ao pole; a primeira e a segunda corrida recebem uma bonificação: 18 pontos cada; e no embate final serão mais 25 pontos.

Sistema de classificação e pontuação

O treino classificatório terá duas voltas lançadas, que formarão os grids para as corridas 1 e 2. Definido o grid, o pole position poderá trocar seu lugar de largada na primeira corrida, levando em consideração que, na segunda, terá a posição escolhida invertida.

Por exemplo, se o vencedor escolheu ficar na pole na Corrida 1, largará na décima posição no certame seguinte; por outro lado, se optar pela terceira posição na primeira, partirá da oitava posição na segunda corrida. Essa escolha só poderá afetar até a 10ª posição. As classificações entre a 11ª e a última do grid não entram nessa regra, permanecendo cada carro na localização definida no treino, seguindo as regras do regulamento do torneio.

A terceira corrida terá sua ordem de largada definida conforme a somatória de pontos conquistados nas duas primeiras. Quem tiver mais pontos sairá na pole e, consequentemente, quem pontuar menos sairá da última posição.

A regra do pole e esta somatória de pontos só serão aplicadas após a devida divulgação dos resultados de cada prova pelos Comissários Desportivos. Os pontos conquistados no treino classificatório e nas três corridas de cada etapa da Dignity Gold GT Sprint Race - Special Edition serão considerados no resultado geral de todo o torneio, mas cada prova seguirá um sistema diferente de pontuação.

Para o treino classificatório e a última corrida seguem esta ordem conforme a classificação: 1º lugar, 25 pontos; 2º, 20; 3º, 16; 4º 14; 5º, 12; 6º, 10; 7º, 08; 8º, 06; 9º, 04; 10º, 03; 11º, 02 e 12º, 01. Já para a primeira e segunda corridas, a pontuação será a seguinte: 1º, 18 pontos; 2º, 17; 3º, 16; 4º, 15; 5º, 14; 6º, 13; 7º, 12; 8º, 11; 9º, 10; 10º, 09; 11º, 08; 12º, 07; 13º, 06; 14º, 05; 15º, 04; 16º, 03; 17º, 02 e 18º, 01.

Os nove eventos que compõem o calendário da competição estão divididas em dois torneios: o campeonato Brasil, com seis etapas (duas corridas em cada), – Santa Cruz do Sul (RS), Velocitta (SP), Interlagos (SP), Londrina (PR) –, e as três etapas da “Special Edition” – Goiânia, Interlagos (SP) e Brasília (DF) –, com três corridas cada. Da somatória dessas disputas sairá o campeão Overall nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM.

A segunda etapa Special Edition marcará o retorno ao circuito de Interlagos, em São Paulo (SP), no dia 21 de agosto. E o último encontro do torneio marcará a estreia no Autódromo de Brasília, no Distrito Federal, programada para o dia 06 de novembro.

Transmissões

As emoções da 11ª temporada da GT Sprint Race são transmitidas ao vivo com geração de imagens da Master/CATVE, narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto no canal do Motorsport.com no YouTube.

-

Programação Dignity Gold GT Sprint Race | Special Edition | Goiânia (GO)

Quinta-feira, 02 de junho

09h00 às 09h30 – GT Academy

14h15 às 15h45 – GT Academy

17h00 às 17h30 – GT Academy

17h30 às 18h00 – Track walk

Sexta-feira, 03 de junho

08h00 às 10h00 – Shakedown

12h50 às 13h35 – Treino extra

15h00 – Briefing presencial

16h00 às 16h40 – Treino oficial 1 (máximo 18 voltas)

Sábado, 04 de junho

08h00 às 08h45 – Treino oficial 2 (máximo 18 voltas)

12h30 às 13h00 – Treino classificatório (02 voltas rápidas por carro)

15h00 – CORRIDA 1 (20 minutos e mais uma volta)

17h15 às 18h00 - Volta rápida

Domingo, 05 de junho

07h55 às 8h05 – Warmup

09h30 – CORRIDA 2 (20 minutos e mais uma volta)

10h15 às 11h15 – Visitação de boxes

11h15 – 11h45 – Show Negretti

13h30 – CORRIDA 3 (23 minutos e mais uma volta)

14h20 às 14h30 - Pódio

14h45 às 15h45 – Volta rápida

-

Confira as tabelas completas do Overall, GTSR Brasil, GTSR Special Edition e Rookie Off The Year no site https://sprintrace.com.br/tabela-de-classificacao-2021/ .

-

Confira os locais e datas da Dignity Gold GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Brasília/DF – #SpecialEdition

Etapa 9 – 11 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

Hamilton podia ganhar na Espanha? Vai bem em Mônaco?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #179: O que Hamilton e Russell podem conseguir com melhora da Mercedes?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: