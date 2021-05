Thiago Camilo e Pedro Ferro (#03) conseguiram a pole position e a vitória na terceira corrida no primeiro evento da GT Sprint Race Special Edition da edição 2021. O resultado deixou os dois na liderança do campeonato na categoria PRO. A dupla terminou a prova acumulando 81 pontos.

Em segundo, está Nathan Brito (#19) com 62 pontos e Alex Seid (#01), vencedor da segunda corrida, está em terceiro com 56. Gerson Campos (#82) e Gabriel Casagrande / Eduardo Pavelski (#83) completam o top-5 do certame na PRO.

“A etapa foi perfeita: começando pela posição de largada, na primeira fila, conquistada no sábado. Fico feliz de voltarmos a competir juntos e sairmos protagonistas da etapa de abertura da Special Edition. Foi sensacional vencer no circuito de Goiânia. Tivemos um carro extremamente bom neste fim de semana”, comentou Camilo.

Walter Lester (#17) fez pole position na etapa goiana e lidera na classe AM com 62 pontos. “Estou muito feliz com as conquistas desde os treinos, pelo pódio e de seguir na liderança do campeonato entre os pilotos da AM. Vamos batalhar para manter essa posição”, comentou Lester.

O piloto estreante Leandro Parizotto e seu companheiro Cassio Cortes do GTSR #04 são vice na tabela de classificação na divisão AM com 48 pontos, Vinny Azevedo e Luiz Arruda (#31) ocupam a terceira posição, com 46 pontos.

Na PROAM, os líderes são Raphael Teixeira e o estreante Kleber Eletric com a pole position e uma vitória no comando do GTSR #373, seguidos por Pedro Aizza (GTSR #35), que marcou também a segunda posição no pódio após a corrida 3 e segue a dois pontos dos líderes; Adalberto Baptista (GTSR#793), em terceiro lugar a apenas três pontos dos ponteiros da tabela. Já na quarta posição está Daniel Correa GTSR #69 (49 pontos) e, na quinta colocação, Antonio Junqueira e Pedro Costa GTSR #161, com 45 pontos.

“Começar o minitorneio com vitória é fundamental, resultado de muito trabalho e preparação. É gratificante colher bons resultados e saber que o esforço e dedicação não são em vão”, diz o piloto Raphael Teixeira de Goiânia (GO).

CLASSIFICAÇÃO E PRÊMIOS

O sistema de classificação segue regulamento ao estilo australiano, a cada etapa serão três corridas e podem se inscrever para cada carro até três pilotos. Nessas etapas especiais, os pilotos vão competir em até três inscritos por carro, cada qual em sua respectiva classe (PRO, AM e PROAM). Em comemoração à 10ª temporada da GT Sprint Race, além do título do minitorneio, os pilotos concorrem a R$ 90 mil, como prêmio em crédito para serem utilizados na próxima temporada da categoria.

O calendário da GT Sprint Race está dividido em duas séries e nove etapas: o campeonato principal propriamente dito, com seis etapas (duas corridas em cada), – Velocitta (SP), Interlagos (SP), Cascavel (PR), Palmeira (PR) e duas em Curitiba (PR) –, e as três etapas da “Special Edition” – Goiânia (GO), Tarumã (RS) e Potenza (MG) –, com três corridas cada. Da somatória dessas séries, sairá os campeões do Overall nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM.

Classificação, após primeira etapa da Special Edition (três corridas)

PRO

1) #03 Thiago Camilo/Pedro Ferro, 81 pontos

2) #19 Nathan Brito, 62

3) #01 Alex Seid, 56

4) #82 Gerson Campos, 44

5) #83 Gabriel Casagrande/Eduardo Pavelski, 42

6) #25 Sergio Ramalho/Dudu Trindade, 42

7) #11 Lourenço Beirão/Weldes Campos, 36

AM

1) #17 Walter Lester, 62 pontos

2) #04 Leandro Parizotto/Cassio Cortes, 48

3) #31 Vinny Azevedo/Luiz Arruda, 46

4) #72 Giovani Girotto, 34

5) #37 Ricardo Siqueira, 32

6) #21 Cesar Fonseca/Beto Cavaleiro, 16

PROAM

1) #373 Raphael Teixeira/Kleber Eletric, 60 pontos

2) #35 Pedro Aizza, 58

3) #793 Adalberto Baptista, 57

4) #69 Daniel Correa, 49

5) #161 Antonio Junqueira/Pedro Costa, 45

6) #73 Francesco Franciosi, 30

7) #13 Rafael Dias/Marcus Índio, 27

PODCAST: O que a liderança inédita de Verstappen representa na F1?

Your browser does not support the audio element.