GT Sprint Race: Special Edition esquenta a busca por acerto ideal

Carregar reprodutor de áudio

A etapa inicial do torneio Special Edition 2022, valido para o calendário do Dignity Gold GT Sprint Race, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO), segue emocionante neste sábado.

Com 86 pontos em disputa, nada ainda está definido, e os pilotos seguem acelerando em busca dos melhores resultados. A tomada de tempos vale 25 pontos ao pole, a primeira e a segunda corrida recebem uma bonificação, 18 pontos cada, e embate final serão mais 25 pontos.

No segundo treino oficial, que aconteceu na manhã deste sábado, Thiago Camilo e Rapha Teixeira (GTSR#21, PRO) foram os mais velozes em pista, fechando o circuito em 1min34seg448. Giovani Girotto (GTSR# 72, AM), com 1min35seg623, e Dudu Trindade (GTSR#18, PROAM), em 1min34seg964, ficaram com os melhores tempos em suas respectivas classes.

O Special Edition da 11ª edição do Dignity Gold GT Sprint Race terá transmissão ao vivo para todo o país com transmissões ao vivo, via streaming, nos canais das plataformas digitais da categoria, além do canal do Motorsport.com no Youtube.

A última corrida do final de semana também será exibida ao vivo, pelo canal por assinatura BandSports. As corridas terão suas largadas da primeira corrida no sábado, às 16 horas, e neste domingo, as duas corridas finais, às 09h30 e 13h30.

O calendário da competição está dividido em duas séries e nove etapas: o campeonato nacional, com seis etapas (duas corridas cada), todas no Brasil (Santa Cruz do Sul, Velocitta, Interlagos, Londrina e Tarumã), e a “Special Edition” três etapas (Goiânia, Interlagos e Brasília), com três corridas cada. Da somatória dessas duas séries sairá o campeão do Overall nas suas respectivas categorias: PRO, AM e PROAM.

Ingressos

Os ingressos para a etapa de abertura do Dignity Gold GT Sprint Race, da Copa Truck e do TCR South America já estão à venda no site da Bilheteria Digital (https://www.bilheteriadigital.com). Outra opção é ir direto às bilheterias do Autódromo, que estarão abertas desde sexta-feira (03/06), para o torcedor que optar pela compra no ato, ou para quem precisa trocar o voucher da compra pela internet pelo ingresso físico. Cada ingresso tem validade para os dois dias de evento, contemplando a programação completa.

A GT Sprint Race é patrocinada por Dignity Gold e Pirelli, com o apoio de Militec1, TecPads, Fremax, Real Radiadores e Graxa.

Resultado do segundo treino oficial – Special Edition/Goiânia:

1) #21 Thiago Camilo / Raphael Teixeira, PRO, 1min34seg448

2) #77 Felipe Baptista / Pedro Costa, PRO, 1min34seg624

3) #18 Dudu Trindade, PROAM, 1min34seg964

4) #09 Arthur Gama, PROAM, 1min35seg015

5) #82 Gerson Campos / Lourenço Beirão, PRO, 1min35seg045

6) #87 Rodrigo Sperafico / Jorge Martelli, PRO, 1min35s120

7) #37 Ayrton Chorne, PRO, 1min35seg165

8) #61 Antônio Junqueira, PROAM, 1min35seg220

9) #54 Diogo Moscato, PROAM, 1min35seg407

10) #12 César Ramos / Edgar Neto, PRO, 1min35seg476

11) #72 Giovani Girotto, AM, 1min35seg623

12) #88 Lucas Mendes, PROAM, 1min35seg818

13) #19 Luís Debes, AM, 1min36seg296

14) #79 Rafael Seibel, PROAM, 1min36seg444

15) #31 Roberto Possas / Cello Nunes, AM, 1min36seg666

16) #78 Léo Yoshii, AM, 1min36seg701

17) #16 Léo Martins, AM, 1min37seg386

18) #08 Alexandre Kauê / Tiago Kfouri, AM, 1min39seg335

19) #13 Rafael Dias, PRO, 1min39seg749

20) #56 Brendon Zonta, PROAM, sem tempo

Programação da GT Sprint Race: Special Edition em Goiânia

Sábado, 04 de junho

12h30 às 13h00 – Treino classificatório (02 voltas rápidas por carro)

16h00 – CORRIDA 1 (20 minutos e mais uma volta)

Domingo, 05 de junho

07h55 às 8h05 – Warmup

09h30 – CORRIDA 2 (20 minutos e mais uma volta)

10h15 às 11h15 – Visitação de boxes

13h30 – CORRIDA 3 (23 minutos e mais uma volta)

14h20 às 14h30 – Pódio

Confira as tabelas completas do Overall, GTSR Brasil, GTSR Special Edition e Rookie Off The Year no site https://sprintrace.com.br/tabela-de-classificacao-2021/.

Pérez REALMENTE briga por título? Verstappen fica ENCIUMADO na Red Bull? Horner tem desafio na F1

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #180 – ‘Autossabotagem’ da Ferrari pode fazê-la perder título da F1 em 2022?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: