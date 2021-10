A vitória na primeira das três corridas da final do minitorneio 'Special Edition' da GT Sprint Race no Autódromo Potenza foi de Nathan Brito (GTSR#19), da classe PRO. O piloto repetiu o bom desempenho dos treinos para vencer pela primeira vez na temporada. Ele completou o certame em Lima Duarte (MG) com o tempo de 21min54s506. O segundo lugar ficou com Alex Seid (GTSR#300) e o terceiro foi para Raphael Teixeira (GTSR#03), parceiro de Thiago Camilo.

A programação prossegue no domingo com as duas corridas restantes. A primeira começará às 9h, enquanto a segunda está prevista para 12h, com transmissão ao vivo no YouTube do Motorsport.com, sendo que a última prova terá a transmissão no canal BandSports.

A corrida 1

A prova atendeu, sem dúvida, às expectativas dos apaixonados pelos esportes a motor. A disputa pelo primeiro lugar foi acirrada e mostrou, mais uma vez, a força da competição genuinamente brasileira. Nathan largou da quarta posição e, após travar uma bela disputa por posições, assumiu a ponta. Depois, manteve assim até cruzar a linha e garantir a primeira vitória na temporada 2021, a 10ª da história da categoria.

“Desde a largada procurei seguir o traçado do piloto que estava a minha frente. Quando assumi a liderança da corrida precisei aprender onde frear e procurei me manter no traçado o melhor possível", disse Nathan.

"Na chuva corri pela primeira vez com o carro da GTSR, só tinha treinado na etapa de Cascavel. O pneu da Pirelli para pista molhada proporciona muita segurança, “casou” bem com o carro, gostei até mais dele do que o que utilizamos para pista seca (slick)”, seguiu.

Na divisão PROAM, fizeram uma boa prova inaugural da decisão o vencedor, Francesco Franciosi (GTSR#73), o segundo colocado -- e líder -- Pedro Aizza (GTSR35) e o terceiro, Daniel Coutinho (GTSR#21).

Franciosi ressaltou que seguirá a mesma estratégia nas duas corridas finais. “Foi uma prova muito boa e o carro estava bem. Para o campeonato em geral foi bom, conseguimos o objetivo de vencer na categoria. Amanhã veremos como ficará na corrida 2 e na 3”, destacou.

Na AM, Giovani Girotto sobrou mais uma vez. O piloto andou muito neste sábado, assegurou o primeiro lugar na categoria e se mantém na liderança. O segundo mais bem colocado foi Walter Lester (GTSR#17), e o terceiro, Roberto Possas, que faz dupla com o estreante Gustavo Teixeira (GTSR#31). “Foi um excelente desafio com pista molhada. Com isso, preferi poupar e garantir mais uma vitória na AM”, afirmou Girotto.

A Special Edition 2021 definirá seus campeões após a somatória das três etapas –- Goiânia, Tarumã e Potenza. Além do título, os campeões de cada categoria ainda somarão pontos para o título overall em cada classe (somando campeonatos brasileiro e o minitorneio especial).

Resultado da corrida 1 – 3ª etapa - Special Edition

1) #19 Nathan Brito, PRO, 21min54s506

2) #300 Alex Seid, PRO, a 0s989

3) #03 Raphael Teixeira/ Thiago Camilo, PRO, a 2s375

4) #73 Francesco Franciosi, PROAM, a 6s892

5) #35 Pedro Aizza, PROAM, a 8s087

6) #21 Daniel Coutinho, PROAM, a 9s383

7) #161 Pedro Costa/ Antonio Junqueira, PROAM, a 12s866

8) #82 Gerson Campos, PRO, a 14s220

9) #37 Luis Debes/ Lourenço Beirão, PROAM, a 15s257

10) #83 Eduardo Pavelski/ Gabriel Casagrande, PRO, a 16s348

11) #72 Giovani Girotto, AM, a 17s942

12) #17 Walter Lester, AM, a 20s766

13) #31 Roberto Possas/Gustavo Teixeira, AM, a 23s723

14) #13 Marcus Índio/ Rafael Dias, PROAM, a 32s0576

15) #59 Ernesto Benitez/ Danny Candia, AM, a 1 volta

16) #25 Dudu Trindade/ Sergio Ramalho, PRO, a 2 voltas

17) #12 Rafael Maeda, AM, sem tempo

18) #793 Adalberto Baptista, PROAM, sem tempo

19) #11 Cesar Ramos/ Weldes Campos, PRO, DQ

Grid da corrida 2

1) #82 Gerson Campos, PRO

2) #161 Antonio Junqueira/ Pedro Costa, PROAM

3) #21 Daniel Coutinho, PROAM

4) #13 Rafael Dias/ Marcus Índio, PROAM

5) #73 Francesco Franciosi, PROAM

6) #35 Pedro Aizza, PROAM

7) #19 Nathan Brito, PRO

8) #300 Alex Seid, PRO

9) #25 Dudu Trindade/ Sergio Ramalho, PRO

10) #03 Raphael Teixeira/ Thiago Camilo, PRO

11) #11 Weldes Campos/ Cesar Ramos, PRO

12) #37 Lourenço Beirão/ Luis Debes, PROAM

13) #72 Giovani Girotto, AM

14) #17 Walter Lester, AM

15) #31 Roberto Possas/Gustavo Teixeira, AM

16) #59 Ernesto Benitez/ Danny Candia, AM

17) #83 Eduardo Pavelski/ Gabriel Casagrande, PRO

18) #12 Rafael Maeda, AM

19) #793 Adalberto Baptista, PROAM

CLASSIFICAÇÃO SPECIAL EDITION (Após corrida 1 – Etapa 3)

PRO

1) #03 Thiago Camilo, 163 pontos

2) #19 Nathan Brito, 149

3) #25 Sergio Ramalho/Dudu Trindade, 134

4) #01 Alex Seid, 131

5) #03 Pedro Ferro, 122

6) #11 Weldes Campos, 119

7) #82 Gerson Campos, 95

8) #37 Lourenço Beirão, 88

9) #11 Cesar Ramos, 83

10) #85 Gabriel Casagrande / Eduardo Pavelski, 82

11) #37 Zezinho Muggiati, 52

12) #03 Raphael Teixeira, 41

AM

1) #72 Giovani Girotto, 133 pontos

2) #17 Walter Lester, 120

3) #59 Danny Candia/Ernesto Benitez, 52

4) #4 Leandro Parizotto/Cassio Cortes, 48

5) #31 Vinny Azevedo /Luiz Arruda, 46

6) #31 Adriano Ramos, 43

7) #37 Ricardo Kabanas, 32

8) #31 Roberto Possas, 21

9) #31 Gustavo Teixeira, 21

10) #21 Cesar Fonseca/Beto Cavaleiro, 16

11) #12 Rafael Maeda, 0

12) #4 Oscar Bittar, 0

PROAM

1) #35 Pedro Aizza, 181 pontos

2) #73 Francesco Franciosi, 123

3) #161 Antonio Junqueira/Pedro Costa, 116

4) #793 Adalberto Baptista, 99

5) #13 Rafael Dias/Marcus Índio, 82

6) #373 Raphael Teixeira, 82

7) #373 Kleber Eletric, 60

8) #7 Daniel Correa, 49

9) #21 Daniel Coutinho, 27

10) #373 Roberto Possas, 22

11) #37 Lourenço Beirão / Luis Debes, 19

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Lima Duarte/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 30 de Outubro – Londrina/PR (Brasil/#SprintNightChallenge)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)