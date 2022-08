Carregar reprodutor de áudio

Rodrigo Sperafico foi o grande nome do sábado na primeira corrida da rodada tripla da etapa de Interlagos da GT Sprint Race. Largando da pole, o comandante do carro #87 triunfou de ponta a ponta.

Na segunda posição veio Raphael Teixeira, seguido de Arthur Gama, o melhor da classe PROAM. Leonardo Martins, sétimo colocado na geral, foi o vencedor na AM.

A Corrida

Rodrigo Sperafico, que largou na pole position, se manteve na ponta após a largada. Lucas Mendes, que chegou a ocupar o segundo posto perdeu o traçado na abertura da segunda volta e perdeu várias posições. Ainda no início, Dudu Trindade era o segundo na geral e o melhor da PROAM, enquanto Leonardo Martin seguia como o mais bem colocado da AM.

Com nove minutos de prova, Rafa Dias parou seu carro com problemas em seu carro, chegando a um princípio de incêndio. O safety car foi acionado e o piloto saiu da carro sem problemas.

A relargada ocorreu com pouco mais de 3 minutos para o final, com Sperafico mantendo a liderança e Digo Moscato em segundo, mas o dono do carro #54 havia sido punido por queima de largada.

Na penúltima volta, depois de toque com Lucas Mendes, Leonardo Yoshii acabou saindo da pista e tocando nas barreiras no Bico de Pato.

Apenas com bandeira amarela localizada, Sperafico garantiu a vitória. Arthur Gama foi o vencedor na PROAM, enquanto Leonardo Martins se deu bem na AM.

Resultado

Pos. Piloto Classe 1 Rodrigo Sperafico PRO 2 Raphael Teixeira PRO 3 Arthur Gama PROAM 4 Edgar Bueno PRO 5 Rafael Seibel PROAM 6 Leonardo Martins AM 7 Pedro Costa PRO 8 Marcos Índio PROAM 9 Ayrton Chorne PRO 10 Giovani Girotto AM 11 Luis Debes AM 12 Lucas Mendes PROAM 13 Walter Lester AM 14 Diogo Moscato PROAM 15 Roberto Possas AM 16 Roberto Milani PROAM 17 T Kfouri AM 18 Mario de Lara AM 19 Lourenço Beirão PRO 20 Leo Yoshii AM 21 Dudu Trindade PROAM 22 Rafael Dias PRO

