Tinha tudo para ser um final de semana frustrante, mas com muita superação, Rapha Teixeira terminou a etapa de Tarumã da Special Edition com muitos motivos para celebrar. O pódio na categoria ProAm coroou três dias marcados por muito trabalho e resiliência.

O piloto goiano chegou ao autódromo gaúcho como líder da categoria. Porém, um toque logo na primeira sessão de treinos impediu que ele andasse na sexta-feira. Na primeira sessão de sábado, foi a vez do companheiro, Roberto Possas, bater na Curva do Laço e mandar o carro para a oficina, impedindo de disputar o treino de classificação e a primeira corrida.

O jeito foi entrar na pista no domingo sem ter completado uma volta no final de semana. Possas garantiu o sexto lugar na categoria na corrida 1, enquanto Rapha Teixeira fez uma escalada de 14 posições para garantir o segundo lugar na corrida decisiva.

“Estou de alma lavada depois de tudo o que passamos nos outros dias. Fomos direto para as corridas e terminamos com o pódio”, celebrou Rapha, após seu terceiro final de semana consecutivo em um autódromo e ficando fora do pódio por conta de toques ou quebras.

Mesmo perdendo a liderança, o piloto aposta em recuperação na etapa decisiva marcada para o Autódromo Potenza, em Minas Gerais, no dia 3 de outubro.

“Deixamos de marcar mais de 40 pontos por não ter entrado na pista no classificatório e na corrida 1. De qualquer forma ainda estamos na briga pelo título da Special Edition e este é o nosso objetivo”, aposta o piloto que tem o patrocínio da Bagua Records, EducaCoin, Brabus Business, Casa de Saúde Paragominas e Hong Decor.

Classificação Special Edition – Pro AM

1º - Pedro Aizza, 135 pontos

2º - Adalberto Baptista, 99 pontos

3º - Pedro Costa/Antonio Junqueira, 89 pontos

4º - Francesco Franciosi, 88 pontos

5º - Rapha Teixeira, 82 pontos

6º - Rafael Dias/Marcos Indio, 66 pontos

7º - Kleber Eletric, 60 pontos

8º - Daniel Correa, 49 pontos

9º - Roberto Possas, 22 pontos

Veja a corrida 3 da etapa de Tarumã

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual piloto merece uma segunda chance na F1?

.