A Dignity Gold GT Sprint Race, uma das principais categorias do automobilismo brasileiro, está com o carro de corrida da competição exposto no estande da MILITEC Brasil, patrocinador do campeonato desde a sua fundação em 2012. Todos os veículos do grid utilizam MILITEC 1, garantindo assim melhor desempenho na pista, com o aumento de potência e maior durabilidade do motor, evitando a quebra.

A 10ª edição da Autopar – Feira dos Fornecedores da Indústria Automotiva em Pinhais, no Paraná - acontece entre os dias 11 até 14 de maio no Expotrade Convention Center, com entrada gratuita ao público. Na noite desta quarta-feira, 11, às 19 horas, o atual campeão da GT Sprint Race, Léo Torres (formando dupla com o também paranaense Júlio Campos), esteve presente no estande da MILITEC Brasil.

Sobre o MILITEC 1

É o primeiro e melhor condicionador de metais, que protege o seu equipamento de verdade, porque é o único com a exclusiva tecnologia Dry Impregnated Lubrication. O MILITEC 1 simplesmente usa o lubrificante como um meio para chegar às superfícies metálicas em atrito e aos pontos críticos de calor dentro do equipamento. Assim, o produto sai completamente do lubrificante e as moléculas fixam-se na superfície metálica. Isso ocorre entre 38º C e 66º C, dependendo das condições.

O efeito dessa reação enrijece a superfície metálica (mas não a endurece), tornando-a aproximadamente 17 vezes mais resistente quando a reação se completa. Além do aumento da resistência metálica, o MILITEC 1 reduz drasticamente o atrito, melhorando o aproveitamento de energia, resultando em aumento da potência e/ou diminuição do consumo, além de reduzir as emissões de gases poluentes.

Serviço

Evento: Exposição do GTSR

Quando: de 11 a 14 de maio

Onde: 10ª edição da Autopar – Feira dos Fornecedores da Indústria Automotiva

Endereço: Expotrade Convention Center - Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel, 10454 - Vila Amelia, Pinhais/PR.

Visitação: das 14h às 21h (quarta a sexta) e das 9h às 16h (sábado).

Entrada: gratuita ao público

