GT Sprint Race: Thiago Camilo crava a pole em Cascavel; confira

O paulista Thiago Camilo garantiu a pole position da quarta etapa da temporada 2021 da GT Sprint Race. Neste sábado (17), o piloto da categoria PRO, fechou o treino classificatório oficial para a primeira corrida com o tempo de 1min09s663, seguido por Gabriel Casagrande (PRO), com 1m10s070, e Julio Campos (PRO), com 1m00s652. O resultado da corrida da manhã deste domingo, 18, será o grid da corrida 2.

Assim, Camilo repete o desempenho da sua etapa de estreia na GT Sprint Race no ano passado em Cascavel e é o pole position para a primeira corrida, na qual Beto Cavaleiro larga a bordo do #21. Na etapa de abertura da temporada do ano passado, o piloto marcou também a sua primeira vitória na categoria. “Foi muito bom, mas acho que a classificação em si não foi tão favorável por sair em primeiro em três voltas", disse Thiago na tarde deste sábado.

"É uma situação um pouco mais complicada, pega a pista um pouco pior. Também um pouco da experiência da etapa no ano passado aqui no circuito, bom ter na memória as curvas e a tocada com o GTSR”, seguiu Camilo, de São Paulo/SP.

Pedro Ferro (#3), que veio bem nos treinos com um segundo e um primeiro tempo, garantiu a pole na PROAM. “O resultado foi muito bom, principalmente por essa tomada valer pontos como uma corrida e que agora passamos para a liderança na categoria. Acho que temos tudo para ir bem e, principalmente, procurar manter a posição no campeonato”, comemorou o piloto de Santos/SP.

Na AM, o pole position é Walter Lester (#17). “Para a classificação saímos com pneu frio, é difícil andar com pneu assim, com isso sofri um pouco na pista para fazer uma boa volta. Se fosse um pouco mais alta teria um tempo melhor, mas está ótimo”, festejou o paulistano.

A etapa Triple X da competição, que está sendo disputada no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel (Paraná), será neste domingo, 18, a partir das 10 horas com a primeira corrida, ficando a segunda para as 12h30. A

GT Sprint Race reúne 29 pilotos, divididos nas categorias PRO, AM e PROAM. A quarta etapa do calendário da GT Sprint Race (terceira do torneio Brasil), terá transmissão ao vivo para todo o país pelo YouTube do Motorsport.com. A BandSports e a SNT Paraguai mostrarão a corrida 2.

O calendário da GT Sprint Race está dividido em duas séries e nove etapas: o campeonato nacional, com seis etapas (duas corridas em cada), – Velocitta (SP), Interlagos (SP), Cascavel (PR), Palmeira (PR) e duas em Curitiba (PR) –, e as três etapas da "Special Edition" – Goiânia (GO), Tarumã (RS) e Potenza (MG) –, com três corridas cada. Na 10ª temporada, serão três títulos distintos da Sprint Race. São eles os campeonatos Brasil, Special Edition e Overall, nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM. Há, ainda, o título do minitorneio do 'Rookie Of The Year' (novato do ano). A GTSR é patrocinada pela Pirelli e Militec1, têm apoio da TecPads, Fremax, Tekbond e Gold Springs. Resultado do treino classificatório: 1) #21 Thiago Camilo/Beto Cavaleiro, PRO, 1min09s663 2) #83 Gabriel Casagrande/Eduardo Pavelski, PRO, 1min10s070 3) #04 Julio Campos /Léo Torres, PRO, 1min10s652 4) #03 Pedro Ferro, PROAM, 1min10s950 5) #35 Pedro Aizza, PROAM, 1min10s951 6) #12 Zezinho Muggiati/Edgar Bueno Neto, PROAM, 1min10s988 7) #73 Francesco Franciosi, PROAM, 1min11s102 8) #13 Rafael Dias, PROAM, 1min11s108 9) #11 Weldes Campos, PRO, 1min11s316 10) #25 Sérgio Ramalho/Eduardo Trindade, PRO, 1min11s600 11) #19 Luciano Zangirolami/Nathan Brito, PRO, 1min12s113 12) #01 Alex Seid/ Marcelo Henriques, PRO, 1min12s323 13) #161 Pedro Costa/Antonio Junqueira, PROAM, 1min12s500 14) #82 Gerson Campos, PRO, 1min12s985 15) #793 Adalberto Baptista, PROAM, 1min13s136 16) #17 Walter Lester, AM, 1min13s701 17) #72 Giovani Girotto, AM, 1min14s252 18) #31 Caê Coelho/Adriano Ramos, AM, 1min15s098 19) #33 Danny Candia, AM, 1min16s283 20) #37 Luis Debes, AM, 1min16s763 – Grid da corrida 1 1) #21 Beto Cavaleiro/ Thiago Camilo, PRO 2) #83 Eduardo Pavelski/Gabriel Casagrande, PRO 3) #04 Léo Torres/Julio Campos, PRO 4) #03 Pedro Ferro, PROAM 5) #35 Pedro Aizza, PROAM 6) #12 Edgar Bueno Neto/Zezinho Muggiati, PROAM 7) #73 Francesco Franciosi, PROAM 8) #13 Rafael Dias, PROAM 9) #11 Weldes Campos, PRO 10) #25 Eduardo Trindade/ Sérgio Ramalho, PRO 11) #19 Nathan Brito/ Luciano Zangirolami, PRO 12) #01 Alex Seid/ Marcelo Henriques, PRO 13) #161 Pedro Costa/Antonio Junqueira, PROAM 14) #82 Gerson Campos, PRO 15) #793 Adalberto Baptista, PROAM 16) #17 Walter Lester, AM 17) #72 Giovani Girotto, AM 18) #31 Adriano Ramos /Caê Coelho, AM 19) #33 Danny Candia, AM 20) #37 Luis Debes, AM – PROGRAMAÇÃO – ETAPA DE CASCAVEL Domingo, 18 de julho 10h00 – Corrida 1 12h30 – Corrida 2 – Calendário GT Sprint Race 2021: Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening) Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition) Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole) Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX) Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition) Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace) Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition) Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (Brasil/#AirportTrack) Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)