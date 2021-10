A decisão da Special Edition da GT Sprint Race terá Thiago Camilo e Rapha Teixeira como dupla pela primeira vez. As corridas que indicarão o campeão acontecem no final de semana no Autódromo Potenza, em Lima Duarte (MG).

A nova formação, no entanto, encerra as possibilidades de título para Rapha Teixeira na categoria ProAM, em que venceu a etapa de Goiânia em dupla com Kleber Elétric, e foi segundo lugar na etapa disputada em Tarumã, em dupla com Roberto Possas.

“Estou abrindo mão da disputa na ProAm para formar essa dupla com um cara de expressão como o Thiago Camilo e ajudá-lo na conquista da categoria PRO. É uma oportunidade sensacional de competir em alto nível. Quero agradecer a compreensão do meu parceiro Roberto Possas, que vai disputar esta etapa em parceria com o meu irmão Gustavo Teixeira”, salientou Rapha, que terá o apoio da MID, AjiSal e Alphamed.

Thiago Camilo é o líder na classificação da categoria PRO, após as duas primeiras etapas em que formou dupla com Pedro Ferro.

“O Raphael tem andado bem em várias categorias e apresentado bons resultados. Acredito que ele possa me ajudar a concretizar o objetivo de ser o campeão da Special Edition”, afirmou Camilo.

