GT Sprint Race: Todos de olho no título Overall em Londrina

Resta apenas uma das nove etapas programadas para o calendário 2022. O evento que decide a GT Sprint Race acontece no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, nos dias 9 e 10 de dezembro. O desafio, com duas corridas ao todo, promete disputas emocionantes e apontará os campeões da 11ª edição do evento. Os primeiros colocados das classes PRO, AM e PROAM buscarão os seus melhores desempenhos para terminar bem a temporada e um dos focos é o Overall, classificação que envolve todas as etapas do campeonato, dos torneios Special Edition e Brasil.

Na grande final em cada classe, estão em jogo 75 pontos – a "Match Point" (25 pontos para o treino classificatório, 25 pontos para a corrida 1 e 25 pontos na corrida final). Qualquer um dos 28 pilotos quer somar o maior número de pontos para fechar bem a edição, que conta ainda com os campeonatos em aberto da GT Sprint Race Brasil, correspondente às etapas nacionais do calendário, e o Rookie On The Year, que premia os novatos da temporada, independentemente do resultado dos adversários diretos. Cada corrida do próximo sábado terá 23 minutos de duração, mais uma volta.

A categoria AM, os protagonistas ao título darão o máximo de si para angariar as melhores posições no classificatório e nas duas corridas. O piloto do Giovani Girotto (#72) segue no topo da tabela com 362 pontos e Léo Yoshii (#58) segundo colocado, acumula 304 pontos, é o piloto de Londrina e tem um retrospecto significativo no circuito. Na sequência, estão Walter Lester (#17), 221, Roberto Possas (#31), 211 e Alexandre Kauê (#08), 174, que travarão um duelo em busca do troféu de vice-campeões.

Por sua vez, a classe PROAM tende a ser a mais disputada. Arthur Gama #09, lidera o ranking com 366 pontos, mas não está tranquilo. O piloto do carro #54, Diogo Moscato, está em segundo, soma 336 pontos e garante que lutará pelo título. Logo ali, os pilotos Dudu Trindade (#18), 279 pontos, Antonio Junqueira (#61), 256 pontos, e Rafael Seibel (#79), 233 pontos, defenderão o lugar mais alto no pódio da etapa e o vice-campeonato.

Já na PRO, Thiago Camilo e Raphael Teixeira (#21), encabeçam a classificação do Overall e confirmaram a conquista do título antecipado, com 391 pontos acumulados. A briga pelo vice-campeonato fica entre Rafael Dias (#13), que soma 293 pontos, Pedro Costa (#77), com 278; Rodrigo Sperafico/Jorge Martelli (#87), 257, Gerson Campos (#82), 238 e Luciano Zangirolami/Sérgio Ramalho (#19), 272.

Sistema de pontuação

Overall: o campeão receberá um troféu diferenciado e um crédito a ser usado na temporada 2023 da competição, compartilhando o carro com outro piloto. Se o vencedor se repetir, este receberá o troféu e será considerado o ganhador. O piloto pode escolher o torneio a ser beneficiado no calendário ano seguinte.

As nove etapas que compõe o calendário da competição estão divididas em duas séries e em seis praças diferentes: o campeonato Brasil, com seis etapas (duas corridas em cada), – Santa Cruz do Sul (RS), Velocitta (SP), Interlagos (SP), Londrina (PR) –, e as três etapas da “Special Edition” – Goiânia (duas etapas) e Interlagos (SP) –, com três corridas cada. Da somatória dessas séries sairá o campeão do Overall nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM.

Classificação do Overall com descartes BR + SE (após oito etapas, 19 corridas)

PRO

1) Thiago Camilo/Raphael Teixeira, 391 pontos

2) Rafael Dias, 293

3) Pedro Costa, 278

4) Rodrigo Sperafico/Jorge Martelli, 257

5) Gerson Campos, 238

6) Edgar Bueno Neto, 274

7) Luciano Zangirolami/Sérgio Ramalho, 272

8) Ayrton Chorne, 150

9) Cesar Ramos, 144

10) Marcelo Henriques/Alex Seid, 137

11) Lourenço Beirão, 109

12) Felipe Baptista, 87

13) Léo Torres, 49

14) Marco Garcia, 38

15) Ricardo Sperafico, 33

AM

1) Giovani Girotto, 362 pontos

2) Léo Yoshii, 304

3) Walter Lester, 221

4) Roberto Possas, 211

5) Alexandre Kauê, 174

6) Luís Debes, 134

7) Léo Martins, 117

8) Tiago Kfouri, 74

9) Elias Azevedo, 47

10) Marcus Índio, 42

11) Matheus Roque, 42

12) Cello Nunes, 37

13) Luís Zanon, 30

14) Mario de Lara, 15

PROAM

1) Arthur Gama, 366 pontos

2) Diogo Moscato, 336

3) Dudu Trindade, 279

4) Antonio Junqueira, 256

5) Rafael Seibel, 233

6) Lucas Mendes, 188

7) Brendon Zonta, 116

8) Marco Garcia, 60

9) Luca Milani / Roberto Milani, 49

10) Adalberto Baptista, 40

11) Vitor Genz / Cassiano Lopes, 37

12) Marcus Índio, 36