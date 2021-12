GT Sprint Race: veja o grid da Grande Final de 2021, em Curitiba

É chegada a hora da decisão! Os pilotos da 10ª temporada da GT Sprint Race voltam à pista para definir quem serão os vencedores do campeonato deste ano da categoria que mais cresce no automobilismo brasileiro.

Após oito eventos e 19 corridas disputadas, a disputa está em aberto com 75 pontos em jogo na etapa de Curitiba para as classes PRO, AM e PROAM. As unidades valem tanto para o campeonato regular, intitulado 'Brasil', quanto para o overall, que também considera os pontos da Special Edition.

Além disso, também haverá a definição do Rookie Of The Year (novato do ano). Com 30 pilotos e 20 carros no grid, o certame do final de semana promete disputas eletrizantes desde o início das atividades.

Na nona e derradeira etapa serão computados 25 pontos para classificação, 25 na primeira corrida e 25 pontos na prova que encerra o calendário no domingo, dia 05 de dezembro, no Autódromo Internacional de Curitiba, localizado em Pinhais, região metropolitana da capital paranaense.

Os carros da GT Sprint Race são equipados com motor V6 de 300cv, sendo todos iguais e preparados a fim da mesma performance nas pistas, fazendo com que o desempenho dos pilotos seja um fator de determinante na busca pelo título.

A programação teve início nesta sexta-feira, dia 03, a partir das 13h10, com o treino extra. Às 16h30, começou o primeiro treino oficial. No sábado, 04, o segundo treino será às 9 horas. Às 15 horas começa o classificatório. No domingo, 05, primeira corrida terá largada às 9h55 e a segunda corrida às 13h30. Ambas terão transmissões ao vivo no YouTube do Motorsport.com e a Bandsports mostrará a corrida 2. As corridas terão 23 minutos de duração e mais uma volta final.

Em 2021, o calendário da GT Sprint Race está dividido em dois campeonatos e nove eventos, sendo oito praças diferentes: o torneio nacional tem seis etapas (duas corridas em cada), – Velocitta (SP), Interlagos (SP), Cascavel (PR), Londrina (PR) e duas em Curitiba (PR) – e também houve três etapas do minitorneio “Special Edition” – Goiânia (GO), Tarumã (RS) e Potenza (MG) –, com três corridas cada. Da somatória geral, saem os campeões Overall nas respectivas classes: PRO, PROAM e AM.

CONFIRA O GRID DA NONA ETAPA

#19 Luciano Zangirolami/ Nathan Brito, PRO

#04 Julio Campos/ Léo Torres, PRO

#82 Gerson Campos, PRO

#21 Thiago Camilo/ Beto Cavaleiro, PRO

#25 Sérgio Ramalho/ Eduardo Trindade, PRO

#11 Weldes Campos, PRO

#01 Marcelo Henriques/ Alex Seid, PRO

#83 Gabriel Casagrande/ Eduardo Pavelski, PRO

#55 Caê Coelho/Pedro Bezerra, AM

#37 Luis Debes, AM

#72 Giovani Girotto, AM

#17 Walter Lester, AM

#12 Léo Yoshii, AM

#59 Danny Candia/Oscar Bittar, AM

#161 Pedro Costa/ Antonio Junqueira, PROAM

#13 Rafael Dias, PROAM

#35 Pedro Aizza, PROAM

#73 Francesco Franciosi, PROAM

#793 Piloto a confirmar, PROAM

#54 Diogo Moscato, PROAM

Programação da grande final no AIC – Etapa #matchpoint:

Sexta-feira, 03 de dezembro

08h00 às 10h00 – GT Sprint Race – Shakedown organização

13h10 às 13h55 – GT Sprint Race – Treino extra

16h30 às 17h15 – Treino oficial 1 (máx. 18 voltas)

Sábado, 04 de dezembro

09h00 às 09h45 – Treino oficial 2 (máx. 18 voltas)

15h00 às 15h30 – Treino classificatório (duas voltas independentes)

Domingo, 05 de dezembro

08h05 às 8h15 – Warmup

09h55 – Corrida 1

14h30 às 14h50 – Pódio – Corrida 1

13h30 – Corrida 2

14h20 às 14h30 – Pódio – Corrida 2

