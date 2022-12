Carregar reprodutor de áudio

A GT Sprint Race volta a acelerar pela última vez em 2022, correndo neste fim de semana no Autódromo de Londrina, no Paraná. A etapa #MatchPoint define os campeões do torneio Brasil e do Overall, que soma os resultados dos pilotos no Brasil e na Special Edition.

No torneio Brasil, Thiago Camilo e Raphael Teixeira lideram na PRO, 185 pontos contra 176 de Luciano Zangirolami e Sérgio Ramalho. Na AM, Giovanni Girotto está à frente com uma larga vantagem, tendo 210 pontos contra 175 de Léo Yoshii. Fechando, na PROAM, Arthur Gama tem 201, 43 a mais que Diogo Moscato.

Já no Overall, Camilo e Teixeira seguem à frente na PRO, com quase 100 de vantagem para Rafa Dias. Na AM e na PROAM, os líderes são os mesmos do torneio Brasil.

O fim de semana em Londrina será concentrado na sexta e no sábado, com treinos livres, a classificação, e as duas corridas, sendo estas últimas com transmissão do canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação da GT Sprint Race em Tarumã:

Sessão Dia Horário Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 11h Treino Livre 2 Sexta-feira 14h50 Classificação Sexta-feira 18h Corrida 1 Sábado 13h40 Canal do Motorsport.com no YouTube Corrida 2 Sábado 17h45 Canal do Motorsport.com no YouTube

