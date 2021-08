Após um final de semana disputado no retorno a Tarumã depois de seis anos longe do tradicional circuito, a segunda etapa da Special Edition da GT Sprint Race terminou com os títulos do estreante Cesar Ramos e Weldes Campos na GTE PRO, após vitória na Corrida 3, Giovani Girotto na AM, ganhador das três provas da divisão, e Pedro Aizza, que também triunfou na PROAM.

Foi a primeira corrida de Ramos na categoria e o resultado já o coloca em oitavo na Special Edition. Enquanto Campos chegou aos quatro melhores e persegue a liderança de Thiago Camilo e Pedro Ferro, que tiveram uma quebra na prova final, seguidos de Nathan Brito, que também se aproximou com o quinto lugar.

Pela AM, o fim de semana não poderia ter sido melhor para Girotto, que fez a pole e venceu as três corridas de sua divisão. O resultado o colocou no primeiro lugar, seguido de Walter Lester, que não completou a última. Ambos estão com boa vantagem sobre os terceiros, Leandro Parizotto e Cassio Cortes.

Já na PRO AM, mais dominância: Aizza ganhou na categoria, foi o terceiro geral da Corrida 3, e se distanciou ainda mais do vice-líder Adalberto Baptista. São 142 pontos contra 99.

A última etapa da Special Edition está marcada para 3 de outubro, em Juiz de Fora, enquanto a GT Sprint Race volta aos trabalhos no dia 5 de setembro, em Curitiba.

Resultado da Corrida 3

1) #11 Cesar Ramos/ Weldes Campos, PRO, 17 voltas, 24min20seg467

2) #25 Sergio Ramalho/ Dudu Trindade, PRO, a 0s409

3) #35 Pedro Aizza, PROAM, a 1min136

4) #83 Gabriel Casagrande/ Eduardo Pavelski, PRO, a 4s359

5) #19 Nathan Brito, PRO, a 5s764

6) #373 Raphael Teixeira / Roberto Possas, PROAM, 6s316

7) #01 Alex Seid, PRO, a 6s793

8) #37 Zezinho Muggiati/ Lourenço Beirão, PRO, a 7s099

9) #13 Rafael Dias/ Marcus Índio, PROAM, a 7s668

10) #82 Gerson Campos, PRO, a 8s844

11) #72 Giovani Girotto, AM, a 9s305

12) #31 Adriano Ramos, AM, a 10s003

13) #793 Adalberto Baptista, PROAM, a 10s576

14) #73 Francesco Franciosi, PROAM, a 12s591

15) #59 Ernesto Benitez/ Danny Candia, AM, a 1 volta

16) #03 Thiago Camilo/ Pedro Ferro, PRO, a 2 voltas

17) #161 Antonio Junqueira / Pedro Costa, PROAM, a 7 voltas

Não completaram 75% da prova:

18) #17 Walter Lester, AM, a 13 voltas

19) #04 Oscar Bittar, AM, sem tempo

Melhor volta: #03 Thiago Camilo, 1min09s767, a 156,813 km/h

Classificação PRO

Posição Piloto Pontos 1. Thiago Camilo/Pedro Ferro 122 2. Nathan Brito 117 3. Sergio Ramalho/Dudu Trindade 112 4. Weldes Campos 109 5. Alex Seid 98 6. Lourenço Beirão 88 7. Gabriel Casagrande/Eduardo Pavelski 74 8. Cesar Ramos 73 9. Gerson Campos 73 10. Zezinho Muggiati 52

Classificação AM

Posição Piloto Pontos 1. Giovani Giroto 101 2. Walter Lester 94 3. Leandro Parizotto/Cassio Cortes 48 4. Vinny Azevedo/Luiz Arruda 46 5. Adriano Ramos 43 6. Danny Candia/Ernesto Benitez 35 7. Ricardo Kabanas 32 8. Cesar Fonseca/Beto Cavaleiro 16 9. Oscar Bittar 0

Classificação PROAM

Posição Piloto Pontos 1. Pedro Aizza 142 2. Adalberto Baptista 99 3. Antonio Junqueira/Pedro Costa 89 4. Francesco Franciosi 88 5. Raphael Teixeira 82 6. Rafael Dias/Marcus Índio 60 7. Kleber Eletric 60 8. Daniel Correa 49 9. Roberto Possas 0

