GT Sprint Race: Zangirolami comenta liderança da PRO com Ramalho

Luciano Zangirolami e Sérgio Ramalho, do GTSR #19, conseguiram a segunda posição no grid de largada e a vitória da classe na primeira corrida no terceiro evento da GT Sprint Race 2022. Este resultado deixou os dois na liderança da divisão PRO, anteriormente ocupavam a nona posição.

A dupla terminou a prova acumulando 115 pontos. No segundo posto, encontra-se a dupla Thiago Camilo e Raphael Teixeira (GTSR #21), com 110 pontos, seguida de Marcelo Henriques/Alex Seid (GTSR #01).

Henriques venceu a segunda corrida na classe, de modo que soma 109 pontos com Seid. Pedro Costa e Rafael Dias completam o top 5 do certame na PRO. “A corrida foi perfeita: começando pela posição de largada, em segundo e na primeira fila, conquistada no sábado. Fico feliz de voltarmos a estar competitivos e sairmos protagonistas da etapa de Interlagos. Foi sensacional vencer no circuito paulistano. Tivemos um carro extremamente bom neste fim de semana”, disse Zangirolami.

Giovani Girotto (GTSR #72) largou à frente na etapa de Interlagos entre os carros da sua categoria e lidera a tabela da classe AM com 140 pontos. Alexandre Cauê (GTSR #08) ocupa a segunda posição, com 100 pontos, e Roberto Possas está em terceiro, com 98 pontos. “Estou muito feliz com as conquistas desde os treinos, pelo pódio e de seguirmos na liderança do campeonato entre os pilotos da AM. Vamos batalhar para manter essa posição”, comentou o piloto paranaense.

Antonio Junqueira foi o destaque do final de semana, fechou com a pontuação máxima para a etapa Super Pole no comando do GTSR #61 e assumiu a liderança da tabela de classificação na divisão PROAM, computando 123 pontos. Ele é seguido de Diogo Moscato (GTSR #54), que já tem dois terceiros lugares, e Arthur Gama (GTSR #09), que tem duas segundas colocações. Moscato e Gama estão empatados na segunda posição com 106 pontos na tabela.

“Vencer em Interlagos e ainda duas vitórias seguidas, depois de largar da pole foi excepcional. É resultado de muita dedicação”, diz o piloto paulistano Antonio Junqueira. O próximo compromisso será na realização da quarta etapa, entre 3 e 5 de junho, no Autódromo Internacional de Goiânia.

Classificação do campeonato, após três etapas:

PRO

1) #19 Luciano Zangirolami/Sérgio Ramalho, 115 pontos

2) #21 Thiago Camilo/Raphael Teixeira, 110

3) #01 Marcelo Henriques/Alex Seid, 109

4) #77 Pedro Costa, 88

5) #13 Rafael Dias, 86

6) #82 Gerson Campos, 80

7) #12 Edgar Bueno Neto, 71

8) #87 Rodrigo Sperafico/Jorge Martelli, 56

9) #12 César Ramos, 41

10) #77 Ricardo Sperafico, 33

11) #37 Ayrton Chorne, 30

12) #77 Felipe Baptista, 22

AM

1) #72 Giovani Girotto, 140 pontos

2) #08 Alexandre Cauê, 100

3) #31 Roberto Possas, 97

4) #17 Walter Lester, 93

5) #78 Leo Yoshii, 75

PROAM

1) #61 Antonio Junqueira, 123 pontos

2) #54 Diogo Moscato, 106

3) #09 Arthur Gama, 106

4) #18 Dudu Trindade, 97

5) #56 Brendon Zonta, 80

6) #79 Rafael Seibel, 75

7) #10 Adalberto Baptista, 40

8) #88 Lucas Mendes/Marco Garcia, 34

Confira as tabelas de classificação completas: Overall, GTSR Brasil, GTSR Special Edition e Rookie Off The Year no site https://sprintrace.com.br/tabela-de-classificacao-2022/

Calendário GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Brasília/DF – #SpecialEdition

Etapa 9 – 11 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint