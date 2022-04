GT Sprint Race: Zangirolami lidera treino 1 de sábado no Velocitta

Carregar reprodutor de áudio

Na manhã deste sábado, foi realizado o primeiro treino livre oficial para a etapa do Velocitta da Dignity Gold GT Sprint Race. Após a sessão extra disputada na sexta, quem liderou a disputa inaugural do dia que dá o pontapé ao fim de semana foi Luciano Zangirolami.

Parceiro de carro de Sergio Ramalho na classe PRO, Zangirolami registrou 1min38s284 e desbancou a concorrência na cidade de Mogi Guaçu, no interior do estado de São Paulo. Quem ficou em segundo foi Diogo Moscato (PROAM), a 0s301 do líder.

Rival de Moscato na divisão intermediária da categoria, Dudu Trindade foi o terceiro, a 0s630 de Zangirolami. A quarta posição ficou com Gerson Campos, da PRO. Quem completou o top 5 foi a dupla Rodrigo Sperafico/Jorge Martelli, também da PRO. Veja a tabela de tempos completa abaixo:

As duas corridas da etapa do Velocitta você acompanha ao vivo no site do Motorsport.com. A programação completa da rodada disputada em Mogi Guaçu, no interior do estado de São Paulo, você vê abaixo:

Sábado, 02 de abril

12h15 às 13h00 – Treino oficial 2 (máximo de 18 voltas)

15h45 – Briefing

16h00 às 16h10 – Treino classificatório 1

16h20 às 16h30 – Treino classificatório 2

Domingo, 03 de abril

10h00 – Volta de apresentação + Corrida 1 (23min + 1 volta)

13h15 - Volta de apresentação + Corrida 2 (23 min + 1 volta)

