No treino oficial realizado o início da tarde deste sábado (30), no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo, a disputa foi de arrepiar em busca de um bom desempenho com os carros da Dignity Gold GT Sprint Race.

A sessão de 45 minutos começou com condições de pista seca, mas os carros precisaram entrar para o box para utilizar os pneus Pirelli de pista molhada para finalizar a sessão prática derradeira na zona sul paulistana.

Os horários dos treinos classificatórios são os seguintes: Q1 às 16 horas e Q2 às 16h20, com a definição do Super Pole. As duas corridas da etapa de Interlagos estão programadas para 08h45 e 12 horas deste domingo, 1º de maio.

Nos treinos livres, seja no molhado ou no seco, a dupla Luciano Zangirolami/Sérgio Ramalho, do carro #19 da classe PRO, voou baixo. Eles fecharam o segundo treino com o tempo de 1min49s549, seguidos por Alex Seid/Marcelo Henriques (#01/PRO) e César Ramos/Edgar Bueno Neto (#12/PRO).

“Foi muito bom o resultado do treino. Estamos no acerto ideal e com uma parceria muito boa com o Luciano Zangirolami. O final de semana tem promete boas disputas. Estamos bem confiantes para a classificação”, declarou Ramalho.

Na divisão AM, os três primeiros colocados na sessão foram Leo Yoshii (#78), Giovani Girotto (#72) e Walter Lester (#17). Já na PROAM, a divisão intermediária, estiveram à frente Arthur Gama (#09), Antonio Junqueira (#61) e Diogo Moscato (#54).

A terceira etapa da 11ª temporada da Dignity Gold GT Sprint Race terá transmissão ao vivo para todo o País dos treinos classificatórios neste sábado, às 16 horas. No domingo, você vê as duas corridas.

Resultado do segundo treino – 3ª etapa

1) #19 Luciano Zangirolami/Sérgio Ramalho, PRO, 1min49seg549

2) #01 Marcelo Henriques/Alex Seid, PRO, 1min49s644

3) #09 Arthur Gama, PROAM, 1min50s326

4) #12 Cesar Ramos / Edgar Bueno Neto, PRO, 1min50s468

5) #82 Gerson Campos, PRO, 1min50s509

6) #61 Antonio Junqueira, PROAM, 1min50s639

7) #87 Rodrigo Sperafico/Jorge Martelli, PRO, 1min50s888

8) #78 Leo Yoshii, AM, 1min51s230

9) #54 Diogo Moscato, PROAM, 1min51s523

10) #72 Giovani Girotto, AM, 1min51s609

11) #18 Dudu Trindade, PROAM, 1min51seg664

12) #88 Lucas Mendes / Marco Garcia, PROAM, 1min51s880

13) #56 Brendon Zonta, PROAM, 1min52s086

14) #13 Rafael Dias, PRO, 1min52s492

15) #21 Raphael Teixeira/ Thiago Camilo, PRO, 1min52s660

16) #10 Adalberto Baptista, PROAM, 1min53s794

17) #17 Walter Lester, AM, 1min53s856

18) #77 Felipe Baptista / Pedro Costa, PRO, 1min54seg054

19) #79 Rafael Seibel, PROAM, 1min54s722

20) #31 Roberto Possas, AM, 1min55s643

21) #37 Ayrton Chorne, PRO, sem tempo

22) #08 Alexandre Cauê, AM, sem tempo

PROGRAMAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA (INTERLAGOS)

Sábado, 30 de abril

16h00 às 16h10 – Treino classificatório 1

16h20 às 16h30 – SUPER POLE

Domingo, 1º de maio

08h00 às 08h15 – Warm-up

08h45 – Corrida 1 (23min + 1 volta)

09h10 às 9h15 – Pódio 1

10h00 às 11h50 – Visitação aos boxes

12h00 – Desfile camaros

12h00 – Corrida 2 (23 min + 1 volta)

12h55 às 13h00 – Pódio 2

Calendário GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Brasília/DF – #SpecialEdition

Etapa 9 – 11 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

