GTSR: Roberto Possas busca novo pódio na mais nova pista do país

O piloto paraense Roberto Possas disputa, neste final de semana, a decisão da Special Edition da GT Sprint Race. A etapa vai acontecer no mais novo circuito construído no país, o Autódromo Potenza, na Zona da mata de Minas Gerais.

A pista tem 3.200 metros de extensão e curvas bastante técnicas, o que vai exigir muito dos pilotos ao longo das três corridas que serão realizadas.

“O traçado é novo para todo mundo, o que iguala um pouco as disputas. Porém, são poucos pontos de ultrapassagem e largar mais na frente será fundamental para buscar um pódio na categoria”, conta Possas que terá um novo companheiro na pista, o goiano Gustavo Teixeira.

“O Gustavo é um piloto jovem e com muita experiência. Vamos buscar o ritmo de prova durante os treinos para chegarmos afiados às corridas”, comentou Roberto Possas, que conta com o apoio da Brabus Business, Casa de Saúde Paragominas e Hong Decor.

Na etapa disputada no mês de agosto no Autódromo de Tarumã, Roberto Possas conquistou pódio de segundo lugar na categoria ProAM, resultado que espera repetir neste final de semana.

“Nosso objetivo é este. Temos muitos carros no grid e conseguir um pódio será fantástico”, aposta o piloto.

Programação da Etapa

Sexta-feira – 01/10

12h00 às 12h45 – Treino extra

15h00 às 15h45 – Treino oficial 1

Sábado – 02/10

08h45 às 09h30 – Treino oficial 2

13h00 às 13h45 – Treino classificatório – (02 voltas rápidas por carro)

16h00 – Corrida 1

Domingo – 03/10

08h00 às 8h15 – Warmup

09h00 – Corrida 2

12h00 – Corrida 3

