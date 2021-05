Léo Torres e Julio Campos fizeram uma bela estreia na abertura da temporada 2021 da GT Sprint Race que aconteceu neste final de semana, 1º e 2 de maio, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). A dupla conquistou a segunda colocação na classe PRO nas duas corridas deste domingo, resultado que deixou o GTSR#04 na primeira posição da classificação do campeonato.

Léo Torres ficou com a vice-liderança na corrida que abriu a primeira etapa. Ele, que já tinha a segunda posição no grid de largada da classe PRO, com bons desempenhos nos treinos classificatórios, defendeu seu lugar de forma aguerrida durante a prova da manhã.

“Eu queria a vitória, mas mesmo assim foi melhor do que eu imaginava. Foi minha primeira corrida na classe PRO, estou feliz com o resultado, treinamos bastante pra isso, mas ainda ficamos tensos com a responsabilidade de correr ao lado de tantos expoentes atuais do automobilismo. Meu parceiro Julio me deu uns toques antes da prova. E essa ajuda influiu bastante no meu resultado”, revela o piloto, que completou em 25min45s373.

Julio Campos não correu nos treinos classificatórios, por estar disputando a Endurance Brasil, em Goiânia (GO), mas veio direto para participar da segunda corrida deste domingo. O piloto protagonizou um verdadeiro show de velocidade na pista do Velocitta, conduzindo o GTSR#4 da última posição do grid e finalizando na terceira posição geral.

“Já vim aquecido para a prova e meus parceiros deixaram o carro preparado. Muito bom voltar para a categoria. Minha dificuldade maior foi não saber contra quem eu estava competindo. A maioria é de pilotos novos pra mim e eu não sabia se eles iam lidar bem com minhas ultrapassagens. Acabei tendo alguns toques, mas nada demais. O carro está um pouco diferente do que eu estou acostumado e acabei forçando bastante. O resultado foi muito bom para somar pontos para a dupla”, comenta.

A próxima etapa da GT Sprint Race será disputada no formato #Special Edition, e prevista para o dia 23 de maio, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO), que receberá a categoria pela segunda vez.

Resultado da corrida 1

1) #83 Gabriel Casagrande/ Eduardo Pavelski, PRO, 25min43s388

2) #04 Leo Torres/ Julio Campos, PRO, a 1s985

3) #01 Marcelo Henriques /Alex Seid, PRO, 5s343

4) #33 Weldes Campos, PRO, 5s918

5) #82 Gerson Campos, PRO, 15s696

Resultado da corrida 2

1) #25 Sergio Ramalho/Eduardo Trindade, PRO, 24min49s453

2) #04 Julio Campos/Leo Torres, PRO, a 7s698

3) #33 Weldes Campos, PRO, a 10s292

4) #82 Gerson Campos, PRO, a 16s798

5) #01 Alex Seid /Marcelo Henriques , PRO, a 18s846

Classificação do campeonato

PRO

1) #04 Julio Campos /Léo Torres, 40 pontos

2) #25 Sérgio Ramalho/ Eduardo Trindade, 33

3)#83 Gabriel Casagrande/Eduardo Pavleski, 31

4) #01 Alex Seid/Marcelo Henriques, 30

5) #11 Weldes Campos, 30

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta - Mogi Guaçu/SP (#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (#AirportTrack)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (#MatchPoint)

