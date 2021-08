O próximo final de semana, de 13 a 15 de agosto, será de desafios e de estreia para o piloto paranaense Luis Debes (GTSR#37), que terá compromissos no lendário Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão (RS).

“Vamos trabalhar com muita dedicação e empenho para que nosso equipamento seja tão competitivo quanto foi na etapa de Cascavel”, garante Debes que vem de três vitórias consecutivas no Campeonato da GT Sprint Race Brasil.

Ansioso para acelerar seu GTSR, o curitibano está empolgado para pisar fundo em Tarumã no circuito de 3.016 metros de extensão o no sentido anti-horário, com nove curvas, de altíssima, média e baixa velocidades, e um cotovelo em descida, a chamada "Curva do Tala-Larga".

“Pelo que tenho treinado no simulador, já adorei a pista", conta Luis. "É um circuito veloz, porém com boas curvas e uma reta em que podemos acelerar tudo. Já a qualidade do asfalto do autódromo é um dos desafios impostos para todos pilotos”, explica.

"Será divertido. Estou participando desta etapa com três corridas para conhecer Tarumã”, comentou o piloto, patrocinado por Maxon Oil, Plaza Fácil, Realsmart, Ipl Construtora, Concept Locadora, Essex Startups, Bodebrown, além do apoio de Peppersim e VOI.

PROGRAMAÇÃO - ETAPA DE TARUMÃ

Sexta-feira, 13 de agosto

12h30 às 13h15 – GT Sprint Race – Treino extra

14h55 às 15h40 – Treino oficial 1

Sábado, 14 de agosto

09h00 às 09h45 – Treino oficial 2

13h00 às 13h30 – Treino classificatório

16h05 – Corrida 1

Domingo, 15 de agosto

09h20 – Corrida 2

12h30 – Corrida 3

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta - Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (Brasil/#AirportTrack)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

