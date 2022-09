Moscato garante dois pódios na 7ª etapa da GT Sprint Race

Carregar reprodutor de áudio

O autódromo de Tarumã (RS), recebeu neste final de semana a 7ª etapa da Dignity Gold GT Sprint Race. Diogo Moscato, no carro #54, da equipe Lubrax, foi eleito por votação popular na última semana o carro de layout mais bonito, reforçou sua galeria de troféus ao largar respectivamente na 5ª e 8ª posição do grid, e alcançar o 3ª e 2º lugar no pódio da categoria PROAM, nas duas corridas.

Diferente dos treinos em que o piloto enfrentou problemas no acerto do carro, especificamente nos freios, Diogo Moscato fez uma corrida de recuperação espetacular, garantindo o pódio e pontos importantes para disputa da liderança do campeonato.

Para Diogo, que ocupa a 2ª posição no geral, a corrida foi disputada e emocionante. “Muito feliz com a performance, mesmo não ganhando a corrida, evoluímos bastante. Não sabia se iria conseguir esse final de semana, pois estava no hospital na quarta-feira, mas graças a Deus correu tudo bem e conquistamos pontos importantes no campeonato." destaca Diogo Moscato.

Em uma das disputas mais acirradas do final de semana, Diogo Moscato disputou com o piloto Arthur Gama, curva a curva nas últimas voltas da corrida dois, a liderança da prova, ficando a menos de três décimos do vencedor. “Agora o foco é Goiânia e Londrina, para recuperar e vencer o campeonato.” acrescentou o piloto baiano.

