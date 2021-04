Motorsport.com é o novo global media partner da GT Sprint Race

São Paulo, 27 de abril – A GT Sprint Race, categoria que completa 10 anos de existência e com sucesso crescente, é a nova parceira de mídia do Motorsport.com. A partir da temporada 2021, que começa já no fim de semana com a etapa do Velocitta, o leitor, seguidor e telespectador do maior grupo de mídia especializado em esporte a motor do Brasil e do mundo poderá acompanhar todas as emoções da categoria recheada de muita velocidade, emoção e adrenalina.

Ao longo de toda a sua história, a GT Sprint Race sempre teve a vocação para a inovação. Mesmo dentro de um cenário brasileiro incerto para a prática do automobilismo, buscou-se tentar os melhores custos para se fazer os eventos, inclusive com a realização de etapas internacionais, como já ocorrido em Homestead-Miami e Sebring, na Flórida (EUA), e no Uruguai.

No comando do campeonato que os fãs se acostumarão a acompanhar no Motorsport.com está Thiago Marques, piloto campeão e que vem de uma família com a velocidade no sangue, com seu irmão Tarso Marques com passagem pela Fórmula 1 e IndyCar, além do pai Paulo de Tarso. Com todos juntos, o clã já esteve envolvido com a Copa Clio, a Super Clio e a equipe Action Power na Stock Car.

“Para a GT Sprint Race é uma satisfação ter essa parceria com o Motorsport.com, que é o maior site ligado ao automobilismo do Brasil e do mundo”, disse Thiago. “Tenho certeza de que isso será visto com bons olhos por todos os parceiros, pilotos e patrocinadores que estão na categoria. Espero que seja uma parceria duradoura.”

“Ter a GT Sprint Race conosco no portfólio de categorias das quais o Motorsport.com é global media partner é motivo de muito orgulho e mostra a filosofia de reforçar nossa presença no automobilismo nacional e, ao mesmo tempo, dar expansão internacional às principais categorias do Brasil”, disse Felipe Motta, executivo da edição brasileira do Motorsport.com.

"Todos conhecem a seriedade do Thiago Marques no automobilismo brasileiro e ele faz parte de um clã da velocidade, a família Marques, que merece o respeito por tudo o que fez nas últimas décadas. Estar ao lado dos Marques é um motivo de muito orgulho para toda a família Motorsport.com.”

Empresa responsável por ser o elo entre categoria e media partner, a TacTic Sports também deu as boas-vindas: “Estamos muito atentos ao momento do automobilismo nas plataformas de streaming e ao imenso potencial que as ferramentas e a plataforma global da Motorsport Network proporcionam. Estarmos conectados com as maiores categorias brasileiras, ajudando-as na promoção, divulgação e potencialização do alcance de suas entregas, nossa grande missão”, afirmou Luiz Fiorese, CEO da companhia.

Dirigente da GT Sprint Race, Thiago Marques anuncia parceria com o Motorsport.com:

