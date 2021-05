Integrante da Toyota Gazoo Racing, o jovem Pedro Ferro disputa a rodada tripla da GT Sprint Race neste final de semana em Goiânia e já cravou o segundo tempo mais rápido do treino livre 1 nesta sexta-feira (21). Ao lado do experiente Thiago Camilo, o piloto santista cravou a marca de 1min36s150 na categoria Pro e espera um bom resultado no classificatório deste sábado no Autódromo Internacional Ayrton Senna.

“O acerto do carro estava bem legal. Tivemos tempo para testar algumas coisas com dois shakedowns e um treino livre hoje, então acredito que estamos bem preparados para o qualy de amanhã. Vamos buscar fazer os últimos ajustes no carro para buscar a pole e a vitória neste sábado”, diz Pedro, que também tem sua carreira gerenciada por Thiago Camilo, experiente piloto da Stock Car.

Na etapa de estreia da temporada da GT Sprint Race, Pedro venceu a corrida 2 na categoria Pro-Am, além de conquistar o segundo lugar geral. Inclusive, o piloto mais jovem do grid da Stock Light já venceu entre os rookies em Goiânia na temporada atual na primeira etapa da categoria de acesso à Stock Car.

“Ainda teremos mais um treino amanhã para ajustar os detalhes finais e vamos em busca de sair da etapa com vitórias e pódios nesta rodada tripla”, completa Pedro, que conta com um histórico de conquistas no kartismo brasileiro e internacional, além de ter feito testes de F4 no exterior.

O segundo treino livre da GT Sprint Race será neste sábado (22) de manhã, às 10h20. A classificação será às 13h40 do mesmo dia, enquanto a corrida 1 terá largada às 16h27. A rodada tripla se encerrará no domingo (23), com uma prova às 09h17 e outra corrida às 13h48.

