Integrante do programa de jovens pilotos da Toyota Gazoo Racing, Pedro Ferro ficou fora da última etapa da Stock Light por causa de uma forte reação da vacina da meningite. Recuperado, ele volta às pistas neste final de semana para disputar a quinta etapa da GT Sprint Race, categoria em que o piloto santista lidera entre os rookies na classe Pro-AM.

Ferro vem de bons resultados na última etapa, com dois pódios obtidos no Paraná. “É muito bom poder voltar a correr. Venho de uma boa rodada dupla em Cascavel, quando conquistei os segundo e terceiro lugares e mantive a liderança entre os rookies do campeonato. Agora o desafio é em Tarumã, uma pista em que faço minha estreia, então todos os treinos serão importantes para mim”, diz Pedro, que está com 124 pontos na tabela.

O Autódromo Internacional de Tarumã, que tem 3.039 metros de extensão e 11 curvas, é um dos mais desafiadores da temporada e nele os pilotos atingem altas velocidades. Dentre as curvas, destaque para a Tala-larga, que exige uma atenção especial dos pilotos, assim como as curvas 1 e 9.

“A pista é bem técnica e demanda uma boa estratégia tanto para a classificação, quanto para as corridas. O traçado é bem rápido e tem a maior média de velocidade do Brasil, então mal posso esperar para acelerar nela. Vamos com tudo nesta etapa”, completa Pedro.

As atividades de pista começam na sexta-feira (13) com os primeiros treinos. No sábado haverá mais uma sessão antes da classificação, que está prevista para às 13h. No domingo ocorre a rodada dupla, sendo a primeira prova às 9h20 e a segunda às 12h30, ambas com transmissão no canal do Youtube da categoria, no canal Acelerados, no site Motorsport.com e, pela TV, no BandSports.

