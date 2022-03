Carregar reprodutor de áudio

A Team Stange Racing, única equipe da NASCAR sediada em Chicago, juntamente com seu parceiro, Dignity Gold LLC, anunciou que se juntará ao mundo internacional do automobilismo ao inscrever um carro na GT Sprint Race em 2022 no Brasil.

“Expandir para o mundo internacional do automobilismo é outro passo importante para nossa equipe de corrida e abre as portas para patrocinadores globais”, afirmou John Stange Jr., presidente e CEO da Team Stange Racing. “Os brasileiros apaixonados por corridas e esperamos ajudar a NASCAR a aumentar sua base de fãs. Isso também proporciona uma exposição significativa para a Dignity Gold, dado o interesse em títulos digitais em todo o Brasil”.

Ele acrescentou: “Tarso Marques, nosso piloto da NASCAR Cup Series este ano, supervisionará todos os esforços e operações da Team Stange Racing no Brasil e nos sentimos muito bem com a experiência e o conhecimento que ele possui”.

O carro de corrida do Team Stange número 77 (Dignity Gold), com o piloto Pedro Costa no comando do bólido, fará sua estreia na GT Sprint Race no domingo, 13 de março, no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul/RS.

Tarso Marques disse: "Estou super feliz em ser o responsável da equipe em suas participações também podendo ajudar na escolha de pilotos que teremos este ano em nosso carro na GTSR, e tenho certeza que eles farão excelente trabalho. Com relação à NASCAR, em que serei piloto, e quem sabe em mais algumas outras categorias que anunciaremos ao longo do ano, em que também serei piloto da Dignity Gold Team Stange, posso dizer que não vejo a hora de estar no carro."

"A NASCAR é fantástica, tenho certeza de que toda minha experiência irá somar muito e contribuir para evolução da equipe ao longo prazo, temos total ciência de que temos grande desafios árduos e difíceis pela frente, mas isso é o que nos motiva ainda mais a estar nesta jornada juntos, crescendo e aprendendo junto a equipe dentro desta categoria maravilhosa”, completou o piloto, que correu na Fórmula 1 pela Minardi.

A Dignity Gold, uma empresa de segurança digital com sede nos Estados Unidos que está adotando uma abordagem revolucionária ao usar reservas de ouro verificadas para apoiar seu token de segurança DIGAu, será o principal patrocinador e parceiro da Team Stange Racing no carro. Cidadãos brasileiros podem visitar cryptosx.io e bitglobal.com agora para comprar tokens de segurança DIGAu.

Sobre a equipe Stange Racing

A Team Stange Racing expandiu-se para a IndyCar Series em 2019. Seu objetivo para 2022 e além é competir consistentemente por vitórias na NASCAR Cup e várias fórmulas de corrida nos EUA e no exterior. A Team Stange Racing pretende construir um império do automobilismo olhando para outras disciplinas do esporte a motor para competir junto com a NASCAR e a GT Sprint Race no Brasil.

PROGRAMAÇÃO – ETAPA 1

Sexta-feira, 11 de março

14h00 às 14h45 - GT Sprint Race – Treino extra 1

17h00 às 17h50 – GT Sprint Race – Treino extra 2

18h00 - GT Sprint Race – Track Walk

Sábado, 12 de março

10h55 às 11h40 – Treino oficial 1

14h00 às 14h45 – Treino oficial 2

14h00 – Briefing

16h30 às 16h40 – Treino classificatório 1

16h50 às 17h00 - Treino classificatório 2

Domingo, 13 de março

08h05 às 08h15 – Warm-up

09h40 – Corrida 1 (23min + 1 volta)

12h30 – Corrida 2 (23 min + 1 volta)

13h20 às 13h30 – Pódios

Calendário da GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #EdiçãoEspecial

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #EdiçãoEspecial

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Brasília/DF – #EdiçãoEspecial

Etapa 9 – 11 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

