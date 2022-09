Vitor Genz e Cassiano Lopes estreiam na GT Sprint Race

Carregar reprodutor de áudio

Tem estreia gaúcha na Dignity Gold GT Sprint Race, neste final de semana. Vitor Genz e Cassiano Lopes, ambos do Rio Grande do Sul, dividirão o GTSR#37, pela classe PROAM, nas corridas da sétima etapa da temporada da categoria – quinta do Campeonato Brasil – que serão disputadas neste final de semana, 17 e 18 de setembro, no Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre.

Unindo a experiência de Genz, que tem carreira de conquistas em outras categorias, como a Stock Car, e a novidade de Lopes, que vem do motocross, o contraste da dupla representa bem o estilo da classe PROAM.

“Eu e o Cassiano nos conhecemos quando ele entrou em um dos meus treinamentos online para automobilismo. Depois disso, ele teve a oportunidade de participar de um treinamento presencial e achei que andou muito bem para a pouca experiência que tinha. Um piloto rápido e seguro. Destes momentos surgiu a ideia de fazermos juntos uma etapa da GTSR”, aponta o porto-alegrense.

Com currículo de 24 anos de experiência nas pistas, é a primeira vez que Vitor Genz participa de uma disputa da categoria. “Tenho uma ideia de como é o carro, pois dei umas voltas em um shakedown em Curitiba. Mas não tinha o volante elétrico que tem agora”, revela. Por outro lado, afirma ter muita intimidade com o circuito desta etapa.

“Tarumã é minha pista de casa. Nesse autódromo aprendi a dirigir e a pilotar ao mesmo tempo. Não sabia nem tirar o pé da embreagem direito, mas já dava algumas voltas boas. Foi aqui que tive muitas conquistas importantes, como campeonatos regionais de marcas e quatro vitórias nas 12 Horas de Tarumã. Estar de volta nesta pista é muito especial”, conta o piloto que competiu também na Endurance Brasil e no TCR South America.

No caso de Cassiano Lopes, tudo é novidade. Vindo com uma bagagem consolidada em campeonatos regionais e nacionais de motocross, o novo-hamburguense faz sua estreia nas quatro rodas.

“Desde criança, sou aficionado e acompanho o esporte a motor, mas sempre como fã. Nos carros, minha experiência é muito menor, sendo limitada a alguns treinos em carros de corrida e simulador. Esta será a minha primeira experiência e terei a oportunidade de sentir novamente aquele frio na barriga que sentia em véspera de corridas”, afirma.

O novato acredita que o conhecimento de Vitor pode fazer a diferença em seu desempenho. “Admiro muito o Vitor como piloto e como pessoa. Tenho aprendido muito com ele. Neste final de semana não será diferente. Espero poder continuar evoluindo com a nossa parceria".

"Além disso, somos uma dupla que correrá em casa, em uma comemoração importante para os gaúchos que é a Semana Farroupilha. Estou extremamente feliz de realizar minha primeira corrida nesta pista, com boas memórias. Tarumã está ligada diretamente às minhas primeiras lembranças com meus pais me levando para assistir competições no autódromo. E, agora, estou no grid de uma”, declara.

As emoções da 11ª temporada da Dignity Gold GT Sprint Race têm geração de imagens ao vivo pela Master/CATVE, com narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto.

O treino classificatório e as duas corridas da quinta etapa do Campeonato Brasil, em Tarumã, serão transmitidas ao vivo, via streaming, nos perfis e canais das plataformas digitais da competição (@GTSprintRace), pelas quais haverá ainda ampla cobertura dos bastidores, e no Youtube também serão exibidas pelos canais @Acelerados, @MotorsportBrasil e @HighSpeedTVbr. O canal por assinatura BandSports transmitirá a última corrida, no domingo, 18.

A GT Sprint Race é patrocinada por Dignity Gold e Pirelli, com o apoio de Militec1, TecPads, Fremax, Real Radiadores e Graxa.

Classificação do campeonato da Dignity Gold GT Sprint Race - Brasil:

PRO

1) #21 Thiago Camilo/Raphael Teixeira, 155 pontos

2) #19 Luciano Zangirolami/Sérgio Ramalho, 152

3) #77 Pedro Costa, 124

4) #01 Marcelo Henriques/Alex Seid, 117

5) #13 Rafael Dias, 102

6) #12 Edgar Bueno Neto, 83

7) #82 Gerson Campos, 80

8) #87 Rodrigo Sperafico/Jorge Martelli, 76

9) #37 Ayrton Chorne, 58

10) #12 César Ramos, 53

11) #77 Ricardo Sperafico, 33

12) #77 Felipe Baptista, 22



AM

1) #72 Giovani Girotto, 170 pontos

2) #17 Walter Lester, 133

3) #31 Roberto Possas, 127

4) #78 Leo Yoshii, 125

5) #08 Alexandre Kauê, 100

6) #72 Luís Zanon, 30



PROAM

1) #09 Arthur Gama, 156 pontos

2) #61 Antonio Junqueira, 137

3) #18 Dudu Trindade, 137

3) #54 Diogo Moscato, 122

5) #56 Brendon Zonta, 92

6) #79 Rafael Seibel, 89

7) #88 Lucas Mendes/Marco Garcia, 60

8) #10 Adalberto Baptista, 40

As tabelas completas de classificação da edição 2022 - Overall, GTSR Brasil, GTSR Special Edition e Rookie Off The Year (https://sprintrace.com.br/tabela-de-classificacao-2022/).

Confira os locais e datas do Dignity Gold GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 9 – 11 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

