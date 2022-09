Vitor Genz vence a primeira corrida da GT Sprint Race em Tarumã

Carregar reprodutor de áudio

Vitor Genz, um dos estreantes no grid da Dignity Gold GT Sprint Race, brilhou em uma disputa frenética com o conterrâneo gaúcho Arthur Gama. Na manhã deste domingo, no circuito de Tarumã, em Viamão (RS), o experiente piloto venceu a corrida que abriu a programação da sétima etapa da 11ª edição. Vitor completou as 16 voltas em primeiro na pista de 3.016 km de extensão com o tempo de 24min37seg190.

Arthur Gama dominava de ponta a ponta, usando a zebra como pista e procurou posicionar o carro para a mais direita possível. Mas Vitor Genz o pressionava contornando as curvas a aproximadamente 170 km/h, no GT que combina bem com o traçado do tradicional circuito do Rio Grande do Sul.

Na manhã de temperatura amena e céu aberto em Viamão, os pilotos da Dignity Gold GT Sprint Race se encarregaram de esquentar o clima. Como vem acontecendo em todas as provas, o equilíbrio e o arrojo dos participantes garantiram mais uma prova emocionante e incrível, definida somente nos metros finais.

Vitor Genz largou da terceira posição e logo na largada assumiu a segunda. Na volta 10, depois de um erro do então líder Arthur Gama, Vitor assumiu a ponta que foi retomada na volta seguinte. Os dois pilotos passaram a brigar pela ponta, e Vitor tomou a frente na última volta para garantir a primeira conquista em uma das principais categorias do automobilismo nacional.

“Larguei em terceiro e consegui a segunda posição logo antes da segunda volta. Foi uma briga dura o tempo todo. Uma hora, eu estava com a estratégia toda feitinha e tirei toda a diferença no braço e vencer no final da corrida. Quero agradecer todo mundo que me orientou via rádio, que me deu todas as dicas estratégicas para que eu chegasse aqui. Estou feliz com o resultado”, conta o estreante, campeão na geral e pela PROAM.

Rafael Dias largou da pole e conquistou mais uma vitória na PRO. “Meu foco foi disputar com quem é da minha categoria. A largada foi boa e consegui manter minha posição, segurando a corrida toda. Também consegui controlar meu tempo volta a volta e acredito que possa manter meu desempenho na segunda corrida, na qual vou largar na pole geral”, aponta Rafa Dias.

Léo Yoshii foi outro destaque da corrida defendendo a posição de largada para confirmar mais uma vitória na divisão AM. “Foi bom, sempre evoluindo, virei bons tempos. Larguei na pole e na primeira metade da corrida eu vinha bem, com bom desempenho e administrando minha posição. A partir de então, comecei a ter falhas na direção elétrica e passei a administrar minha posição na categoria e verificar onde estava o Giovani (Girotto), pra me manter em primeiro. No fim tudo deu certo”, declara o piloto de Londrina/PR.

As nove etapas que compõe o calendário da competição estão divididas em duas séries: o campeonato Brasil, com seis etapas (duas corridas em cada), – Santa Cruz do Sul (RS), Velocitta (SP), Interlagos (SP), Londrina (PR) –, e as três etapas da “Special Edition” – duas etapas em Goiânia (GO) e uma em Interlagos (SP) –, com três corridas cada.

Da somatória dessas séries sairá o campeão do Overall nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM. O último e decisivo encontro do torneio será com retorno ao Autódromo de Goiânia, programada para o dia 06 de novembro.

As emoções da 11ª temporada da Dignity Gold GT Sprint Race têm geração de imagens ao vivo pela Master/CATVE, com narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto.

As duas corridas da sétima etapa em Tarumã, serão transmitidas, via streaming, nos perfis e canais das plataformas digitais da competição (@GTSprintRace), pelas quais haverá ainda ampla cobertura dos bastidores e, no Youtube, a exibição ficará também a cargo dos canais @Acelerados, @MotorsportBrasil e @HighSpeedTVbr. O canal por assinatura BandSports transmitirá a segunda corrida, neste domingo a partir do meio dia.

A GT Sprint Race é patrocinada por Dignity Gold e Pirelli, com o apoio de Militec1, TecPads, Fremax, Real Radiadores e Graxa.

Confira o resultado da corrida 1:

1) #37 Vitor Genz/ Cassiano Lopes, PROAM, 19 voltas, 24min37seg190

2) #9 Arthur Gama, PROAM, a 0s531

3) #13 Rafael Dias, PRO, a 10s687

4) #54 Diogo Moscato, PROAM, a 22s603

5) #21 Raphael Teixeira /Thiago Camilo, PRO, a 22s866

6) #82 Gerson Campos, PRO, a 24s689

7) #18 Dudu Trindade, PROAM, a 27s097

8) #1 Marcelo Henriques/ Alex Seid, PRO, a 27s520

9) #79 Rafael Seibel, PROAM, a 27s888

10) #88 Lucas Mendes, PROAM, a 34s855

11) #77 Pedro Costa/ Léo Torres, PRO, a 35s325

12) #87 Jorge Martelli/ Rodrigo Sperafico, PRO, a 37s022

13) #19 Luciano Zangirolami/ Sérgio Ramalho, PRO, a 37s330

14) #12 Edgar Bueno Neto/ César Ramos, PRO, a 38s305

15) #78 Leo Yoshii, AM, a 44s030

16) #72 Giovani Girotto, AM, a 44s301

17) #56 Brendon Zonta, PROAM, a 54s689

18) #17 Walter Lester, AM, a 1min01s215

19) #31 Roberto Possas, AM, a 1 volta

Não completaram 75% da prova:

20) #61 Antonio Junqueira, PROAM, a 8 voltas

21) #8 Alexandre Cauê, AM, sem tempo

