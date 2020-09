Após duas vitórias, Leo Lamelas segue na disputa do título do Lamborghini Super Trofeo

Com duas vitórias em seu ano de estreia no Lamborghini Super Trofeo, Leo Lamelas é um dos principais candidatos ao título da categoria norte-americana. O piloto brasileiro voltou a vencer no último sábado em Road Atlanta, sendo destaque também por ter fechado a prova com uma volta de vantagem para o segundo colocado na classe Pro-Am.

"Estou bem feliz por ter conquistado mais uma vitória no último final de semana, ainda mais em uma pista desafiadora como é Road Atlanta. Eu gosto bastante mesmo desse circuito e o carro rendeu muito bem na corrida. Nosso ritmo tem sido bem constante e a equipe também está de parabéns pela estratégia perfeita que fizemos nessa última vitória”, disse Lamelas.

Ainda na vitória do último sábado, Lamelas se destacou pelo quarto lugar no overall, que inclui também os pilotos da classe Pro. O piloto brasileiro da equipe US Racetronics acumula cinco pódios em seis corridas disputadas na Pro-Am, permanecendo com a vice-liderança do campeonato apenas 11 pontos da dupla líder McKay Snow e Corey Lewis.

“Foi uma pena o pneu furado na corrida do último domingo quando nós liderávamos faltando somente três minutos para o final. Essa chance de sairmos de Road Atlanta com a liderança do campeonato acabou escapando, mas temos totais condições de nos recuperar na próxima etapa em Laguna Seca. Vou trabalhar para buscar mais vitórias lá”, diz Lamelas, que acelera o Lamborghini Huracán ST Evo.

O Lamborghini Super Trofeo North America voltará às pistas nos dias 30 de outubro e 1º de novembro em Laguna Seca com a penúltima etapa. A temporada termina em Sebring entre os dias 11 a 13 de novembro.