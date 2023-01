Carregar reprodutor de áudio

A 61ª edição das 24 Horas de Daytona contará com um grid de 61 carros, dando à lendária prova da Flórida sua maior contagem de carros desde 2014. A corrida terá início às 15:40 (horário de Brasília) neste sábado, 28 de janeiro.

A novidade para 2023 é a classe GTP – protótipos de carros esportivos da Acura, BMW, Cadillac e Porsche – que apresentam sistemas híbridos elétricos, já que a IMSA abraça uma nova era.

As outras classes são de protótipos LMP2 e LMP3, apresentando uma variedade de pilotos profissionais e amadores. As classes GTD são para carros baseados em produção e são divididas em duas classes separadas - uma de pilotos profissionais (GT Daytona Pro) e outra dividida com amadores (GT Daytona).

Ao todo, serão sete brasileiros na disputa. Helio Castroneves, Pipo Derani, Augusto Farfus e Felipe Nasr estarão competindo entre si na GTP. Pietro Fittipaldi estará em um dos 10 carros da LMP2. Felipe Fraga marcará presença na LMP3, enquanto Daniel Serra competirá na GT Daytona Pro.

Não haverá transmissão da corrida pela TV no Brasil, mas o site oficial da IMSA transmitirá todas as 24 horas na IMSA TV.

A definição do grid de largada ocorreu no domingo e o Brasil estará representado nas duas primeiras posições, com os carros de Castroneves na pole e Nasr na segunda colocação.

Confira o grid de largada:

Confira a lista de inscritos, de acordo com as classes:

GTP - 9 carros

N° Equipe Carro Pilotos 01 Cadillac Racing (Chip Ganassi Racing) Cadillac V-LMDh Sebastien Bourdais Renger van der Zande Scott Dixon 02 Cadillac Racing (Chip Ganassi Racing) Cadillac V-LMDh Alex Lynn Richard Westbrook Earl Bamber 6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Nick Tandy Mathieu Jaminet Dane Cameron 7 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Felipe Nasr Matt Campbell Michael Christensen 10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-06 Ricky Taylor Filipe Albuquerque Louis Deletraz Brendon Hartley 24 BMW M Team RLL BMW M Hybrid V8 Augusto Farfus Philipp Eng Marco Wittmann Colton Herta 25 BMW M Team RLL BMW M Hybrid V8 Connor de Philippi Nick Yelloly Sheldon van der Linde Colton Herta 31 Action Express Racing (Whelen Engineering) Cadillac V-LMDh Pipo Derani Alexander Sims Jack Aitken 60 Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian Acura ARX-06 Tom Blomqvist Colin Braun Helio Castroneves Simon Pagenaud LMP2 - 10 carros 04 CrowdStrike Racing by APR Oreca 07-Gibson George Kurtz Matt McMurry Ben Hanley Esteban Gutierrez 8 Tower Motorsports Oreca 07-Gibson John Farano Josef Newgarden Scott McLaughlin Kyffin Simpson 11 TDS Racing Oreca 07-Gibson Scott Huffaker Steven Thomas Mikkel Jensen Rinus VeeKay 18 Era Motorsport Oreca 07-Gibson Ryan Dalziel Dwight Merriman Christian Rasmussen Oliver Jarvis 20 High Class Racing Oreca 07-Gibson Dennis Andersen Ed Jones Anders Fjordbach Raffaele Marciello 35 TDS Racing Oreca 07-Gibson Francois Heriau Giedo van der Garde Josh Pierson Job van Uitert 51 Rick Ware Racing Oreca 07-Gibson Pietro Fittipaldi Eric Lux Devlin DeFrancesco Austin Cindric 52 PR1/Mathiasen Motorsports Oreca 07-Gibson Ben Keating Paul-Loup Chatin Alex Quinn Nicolas Lapierre 55 Proton Competition Oreca 07-Gibson Gianmaria Bruni James Allen Fred Poordad Francesco Pizzi 88 AF Corse Oreca 07-Gibson Francois Perrodo Matthieu Vaxiviere Julien Canal Nicklas Nielsen LMP3 - 9 carros 13 AWA Duqueine M30-D08 Nissan Orey Fidani Matt Bell Lars Kern Mortiz Kranz 17 AWA Duqueine M30-D08 Nissan Anthony Mantella Wayne Boyd Nicolas Varrone Thomas Merrill 33 Sean Creech Motorsports Ligier JS P320-Nissan Joao Barbosa Lance Willsey Nico Pino Nolan Siegel 36 Andretti Autosport Ligier JS P320-Nissan Jarrett Andretti Gabby Chaves Rasmus Lindh Dakota Dickerson 38 Performance Tech Motorsports Ligier JS P320-Nissan John DeAngelis Connor Bloum Cameron Shields Christopher Allen 43 MRS GT-Racing Ligier JS P320-Nissan James French Sebastian Alvarez Danial Frost Guilherme de Oliveira 74 Riley Motorsport Ligier JS P320-Nissan Gar Robinson Felipe Fraga Josh Burdon Glenn van Berlo 85 JDC-Miller MotorSports Duqueine M30-D08 Nissan Tijmen van der Helm Till Bechtolsheimer Luca Mars Mason Filippi 87 FastMD Racing Duqueine M30-D08 Nissan Antonio Serravalle Nick Boulle Yu Kanamaru James Vance GT Daytona Pro - 9 carros 3 Corvette Racing Corvette C8.R GTD Antonio Garcia Jordan Taylor Tommy Milner 9 Pfaff Motorsports Porsche 911 GT3 R (992) Klaus Bachler Patrick Pilet Laurens Vanthoor 14 Vasser Sullivan Lexus RC F GT3 Jack Hawksworth Ben Barnicoat Mike Conway 23 Heart of Racing Aston Martin Vantage GT3 Ross Gunn Alex Riberas David Pittard 62 Risi Competizione Ferrari 296 GT3 Alessandro Pier Guidi Davide Rigon James Calado Daniel Serra 63 Iron Lynx Lamborghini Huracan GT3 Evo2 Mirko Bortolotti Andrea Caldarelli Romain Grosjean Jordan Pepper 64 TGM/TF Sport Aston Martin Vantage GT3 Ted Giovanis Hugh Plumb Matt Plumb Owen Trinkler 79 WeatherTech Racing (Proton Competition) Mercedes-AMG GT3 Jules Gounon Dani Juncadella Maro Engel Cooper MacNeil 95 Turner Motorsport BMW M4 GT3 Bill Auberlen Chandler Hull John Edwards Bruno Spengler GT Daytona - 24 carros 1 Paul Miller Motorsports BMW M4 GT3 Madison Snow Bryan Sellers Maxime Martin Corey Lewis 12 Vasser Sullivan Lexus RC F GT3 Frankie Montecalvo Aaron Telitz Parker Thompson Kyle Kirkwood 16 Wright Motorsports Porsche 911 GT3 R (992) Ryan Hardwick Jan Heylen Zacharie Robichon Dennis Olsen 19 Iron Lynx Lamborghini Huracan GT3 Evo2 Claudio Schiavoni Raffaele Giammaria Franck Perera Rolf Ineichen 21 AF Corse Ferrari 296 GT3 Toni Vilander Simon Mann Luis Perez Companc Francesco Castellacci 023 Triarsi Competizione Ferrari 296 GT3 Onofrio Triarsi Charlie Scardina Alessio Rovera Andrea Bertolini 27 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage GT3 Roman de Angelis Marco Sorensen Ian James Darren Turner 32 Team Korthoff Motorsports Mercedes-AMG GT3 Mike Skeen Mikael Grenier Maxi Gotz Kenton Koch 42 NTE Sport Lamborghini Huracan GT3 Evo2 Don Yount Jaden Conwright Kerong Li Alessio Deledda 44 Magnus Racing Aston Martin Vantage GT3 Andy Lally John Potter Spencer Pumpelly Nicki Thiim 47 Cetilar Racing Ferrari 296 GT3 Giorgio Sernagiotto Roberto Lacorte Alessandro Balzan Antonio Fuoco 53 MDK Motorsports Porsche 911 GT3 R (992) Mark Kvamme Jan Magnussen Jason Hart Trenton Estep 57 Winward Motorsport Mercedes-AMG GT3 Russell Ward Phillip Ellis Indy Dontje Lucas Auer 63 Gradient Racing Acura NSX GT3 Sheena Monk Katherine Legge Mario Farnbacher Marc Miller 70 Inception Racing McLaren 720S GT3 Brendan Iribe Frederik Schandorff Ollie Millroy Marvin Kirchhofer 75 SunEnergy1 Racing Mercedes-AMG GT3 Kenny Habul Luca Stolz Fabian Schiller Axcil Jefferies 77 Wright Motorsports Porsche 911 GT3 R (992) Alan Brynjolfsson Trent Hindman Max Root Kevin Estre 78 US RaceTronics Lamborghini Huracan GT3 Evo2 Loris Spinelli Marco Mapelli Benjamin Hites Misha Goikhberg 80 AO Racing Porsche 911 GT3 R (992) PJ Hyett Seb Priaulx Gunnar Jeanette Harry Tincknell 83 Iron Dames Lamborghini Huracan GT3 Evo2 Rahel Frey Sarah Bovy Doriane Pin Michelle Gatting 91 KellyMoss with Riley Porsche 911 GT3 R (992) Alan Metni Kay van Berlo Jaxon Evans Julien Andlauer 92 KellyMoss with Riley Porsche 911 GT3 R (992) David Brule Alec Udell Andrew Davis Jeroen Bleekemolen 93 Racer's Edge with WTR Acura NSX GT3 Danny Formal Kyle Marcelli Ashton Harrison Ryan Briscoe 96 Turner Motorsport BMW M4 GT3 Robby Foley Patrick Gallagher Michael Dinan Jens Klingmann

