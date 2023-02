Castroneves faz história e conquista tri das 24 Horas de Daytona

Carregar reprodutor de áudio

O lugar mais alto do pódio das 24 Horas de Daytona tem lugar para brasileiro novamente. Pela terceira vez consecutiva, feito inédito na história da tradicional prova, Helio Castroneves faz parte da tripulação vencedora da principal corrida de endurance das Américas.

Ao lado de Tom Blomqvist, Simon Pagenaud e Colin Braun, o brasileiro conquistou mais um grande resultado dentro do automobilismo norte-americano. O carro #60 da Meyer Shank Racing teve que segurar o ímpeto do #10 da mesma fabricante, com Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Louis Deletraz e Brendon Hartley nas horas finais. Mas Blomqvist, que teve a incumbência de fechar a corrida, conseguiu abrir vantagem confortável nas últimas voltas.

Entre os brasileiros da categoria GTP, Pipo Derani finalizou na 5ª posição, 12 voltas atrás após ter contado com problemas de câmbio. Augusto Farfus foi o sexto. Felipe Nasr viu viu seu Porsche ter problemas no sistema híbrido e o brasileiro oficialmente foi o 14º.

Na LMP2, um pega insano marcou o final da corrida, com James Allen cruzando a linha de chegada por míseros 0s016 sobre Ben Hanley. Pietro Fittipaldi teve que enfrentar problemas de freio e um pneu furado para poder finalizar na sexta colocação dentro da classe.

Situação oposta ocrreu na LMP3, com o #17 de Anthony Mantella, Wayne Boyd, Nico Varrone e Thomas Merrill com 12 voltas de vantagem sobre o #33 de João Barbosa, Lance Willsey, Nicolas Pino e Danny Soufi. O carro #74 de Felipe Fraga teve problemas mecânicos logo no início e abandonou.

GTs

Nos GTs, a GTD chegou à frente da GTD Pro. Na categoria que conta com amadores, a vitória foi do Aston Martin de Roman De Angelis, Marco Sorensen, Ian James e Darren Turner.

Na GTD Pro, o triunfo ficou com a Mercedes #79 de Maro Engel, Cooper MacNeil, Daniel Juncadella e Jules Gounon. A Ferrari de Daniel Serra abandonou após o carro da Risi Competizione ter problemas de assoalho.

Resultados

VÍDEO: Rico Penteado explica otimismo sobre novo chefe da Ferrari

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #214 – Quem pode surpreender na temporada 2023 da F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music