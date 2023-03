Carregar reprodutor de áudio

Um dos principais nomes do automobilismo brasileiro, Gabriel Casagrande encara um novo desafio em sua carreira nesta semana: às 12 Horas de Sebring.

O campeão da Stock Car em 2021 vai ter uma oportunidade de correr de turismo internacionalmente com uma Ferrari 296 GT3 preparada pela Risi Competizione. Além do paranaense, o time do carro número 62 será completado por Daniel Serra e por Davide Rigon.

Casagrande já fez um teste com o carro com o qual vai correr esse final de semana. Além disso, a passagem do IMSA por Sebring conta com um extenso programa de treinos livres entre a quinta e a sexta-feira. Desta forma, Casagrande contará com mais tempo para se preparar para a maratona de 12 horas de disputa.

Casagrande analisou seu primeiro teste com o carro e admitiu que vive uma grande expectativa para a estreia.

“Eu andei com a Ferrari em um teste na pista de Houston. Foi minha primeira vez com o carro e tive uma sensação muito positiva. É um carro bem diferente do que estou acostumado na Stock Car, então vou tentar aproveitar oa máximo cada treino em Sebring. Estou muito feliz pela oportunidade, pela confiança da equipe em me colocar junto com o Daniel e o Davide”, disse Casagrande.

As atividades de pista do IMSA começam na quinta-feira, quando serão realizados três treinos livres. Já na sexta-feira a programação contará com mais um treino livre e a classificação. A edição deste ano das 12 Horas de Sebring será disputada no sábado.

Confira a programação do IMSA em Sebring para o final de semana (horários de Brasília):

Quinta-Feira, 16 de março

11h10 - IMSA - Treino Livre 1

16h50 - IMSA - Treino Livre 2

20h45 - IMSA - Treino Livre 3

Sexta-feira, 5 de março

9h55 - IMSA - Treino Livre 4

10h15 - IMSA - Classificação

Sábado, 6 de março

9h - IMSA - Warm Up

11h10 - IMSA - 12 Horas de Sebring

