O brasileiro Pipo Derani disputa neste sábado (18) uma das provas mais especiais em sua trajetória nas pistas, onde já se sagrou três vezes campeão (2016, 2018 e 2019): as 12 Horas de Sebring.

Derani vai dividir o #31 Whelen Engineering Cadillac V-Series, da equipe Action Express Racing, com os companheiros Alexander Sims e Jack Aitken. O trio correu junto pela primeira vez nas 24 Horas de Daytona, em janeiro, prova que abriu a temporada 2023 do IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Na estreia do novo carro da Cadillac, eles terminaram na quinta colocação.

Além das vitórias nas 12 Horas de Sebring, Pipo também já venceu uma prova de curta duração no circuito em 2020.

“Estou muito animado para voltar a Sebring depois dos dois dias de testes positivos que tivemos em fevereiro. O carro ainda é novo, mas já tem mostrado seu potencial, especialmente sua confiabilidade, como vimos em Daytona”, comentou Derani.

“Ainda é o começo e Sebring será outra fantástica oportunidade para continuarmos aprendendo mais sobre o nosso carro e, como sempre, Sebring sendo uma corrida que demanda muito do piloto e do carro, será outro grande desafio para nós antes das 24 Horas de Le Mans”, ressaltou o brasileiro.

“Claro que eu adoraria vencer minha quarta 12 Horas de Sebring, mas vencer uma prova como essa nunca é algo fácil de se alcançar. Trabalho árduo e resiliência serão as chaves para chegar ao final da corrida com chances de vitória”, completou o piloto, que foi o terceiro colocado na prova no ano passado.

Aos 29 anos, Derani é o mais jovem tricampeão das 12 Horas de Sebring e o primeiro piloto a ganhar três vezes num período de quatro anos desde que o ex-campeão da F1 Phil Hill conseguiu o mesmo feito, quase 60 anos atrás.

Além dos dois, Mario Andretti, Olivier Gendebien e Marco Werner também faturaram a lendária corrida em três oportunidades, mas num intervalo de tempo maior.

Os treinos em Sebring terão início nesta quinta-feira (16), com três sessões livres. Na sexta-feira (17), o classificatório acontecerá entre 10h15 e 11h25 (de Brasília). No sábado (18), a 71ª edição da prova terá sua largada às 11h10 (de Brasília). As atividades de pista poderão ser acompanhadas ao vivo pelo aplicativo do IMSA e https://www.imsa.com/tv/.

