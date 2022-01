Carregar reprodutor de áudio

O fim de semana foi reservado para a 60ª edição das 24 Horas de Daytona, uma das mais importantes do mundo endurace do esporte a motor. Mais uma vez a corrida não decepcionou, com grandes pegas do início ao fim.

O Brasil esteve presente novamente no lugar mais alto do pódio. Helio Castroneves fechou a corrida de endurance mais importante dos EUA, após segurar a pressão de Ricky Taylor na última hora e levar a Meyer Shank Racing a mais um momento de glória. O brasileiro contou com a companhia de Oliver Jarvis, Tom Blomqvist e Simon Pagenaud.

Ricky Taylor, que teve Filipe Albuquerque, Alexander Rossi e Will Stevens no carro #10, bem que tentou na última hora, mas sem sucesso, e teve que se conformar com a segunda colocação.

O Cadillac #31 de Pipo Derani, Tristan Nunez e Mike Conway ficou com a quarta colocação. O Cadillac #5 fechou o pódio geral.

Na LMP2, a vitória ficou com o #81 de Colton Herta, Eric Lux, Devlin DeFrancesco e Pato O’Ward.

O Brasil se fez presente também na LMP3, com Felipe Fraga, que fechou a acorrida na frente e com tranquilidade sobre o segundo colocado. O brasileiro conseguiu o feito ao lado de Gar Robinson, Kay van Berlo e Michael Cooper.

#9 Pfaff Motorsports Porsche 911 GT3R: Matt Campbell, Mathieu Jaminet, Felipe Nasr taking the checkered flag Photo by: Richard Dole / Motorsport Images

Um duelo insano marcou o final da corrida na GTD PRO. Mathieu Jaminet, que formou trio com Felipe Nasr e Matt Campbell, brigou até a última volta com Laurens Vanthoor. O belga chegou a ficar à frente, mas o francês não desistiu. Ambos acabaram se tocando na chicane e o carro #9 (do brasileiro) levou a melhor. Na confusão, Vanthoor rodou e ainda perdeu o segundo posto para a Ferrari #62 de Alessandro Pier Guidi, mesmo carro de Daniel Serra, James Calado e Davide Rigon.

Augusto Farfus fechou no sétimo posto na classe, após a equipe enfrentar problemas na traseira nas primeiras horas da corrida.

Por fim, na GTD, a Porsche venceu com o carro #16 de Ryan Hardwick, Zacharie Robichon, Jan Heylen e Richard Lietz.

Resultado final

