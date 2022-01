IMSA: Pipo Derani ressalta luta em quarto lugar de Daytona

Carregar reprodutor de áudio

Uma das provas mais tradicionais do endurance mundial, as 24 Horas de Daytona, alcançou no último fim de semana (29 e 30) sua 60ª edição. Atual campeão do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, Pipo Derani foi o quarto colocado na corrida, que abriu a temporada 2022 da competição.

Derani e os companheiros Tristan Nunez (EUA) e Mike Conway (GB) partiram da sétima colocação no grid da categoria DPi, a bordo do #31 Whelen Engineering Cadillac DPi-V.R., da equipe Action Express Racing.

Logo no início das 761 voltas disputas, o trio mostrou sua força e já aparecia entre os líderes. Eles estiveram a maior parte da prova entre os três primeiros, com chances reais de brigar pelo pódio, liderando a corrida em alguns momentos. No entanto, na meia hora final da disputa, quando aconteceu a última relargada, o carro perdeu rendimento e a equipe concluiu a prova em quarto lugar.

“Tentamos o quanto pudemos, mas infelizmente não foi desta vez”, comentou Pipo, que já venceu as 24 Horas de Daytona em 2016, ano de sua estreia. A prova deste fim de semana foi sua sétima participação no evento.

“Ao menos, conseguimos lutar até o final. Ficamos sem ritmo na última relargada da corrida e precisamos analisar o motivo ainda”, explicou o paulista de 28 anos.

“Mas gostaria de agradecer a todos da Whelen Engineering, Cadillac e Action Express Racing pelo grande trabalho. Completamos a corrida sem grandes problemas, mas é uma pena porque queríamos muito mais”, continuou Derani.

“Agora vamos focar em Sebring e no campeonato”, destacou o brasileiro, que é tricampeão das 12 Horas de Sebring, pista que será o palco da segunda etapa da temporada, marcada para os dias 16, 17, 18 e 19 de março.

