Um dos templos do automobilismo mundial será o palco neste final de semana (21 e 22) da oitava e penúltima etapa da temporada 2024 do IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

A pista mista do Indianapolis Motor Speedway receberá a prova com 6 horas de duração, que também será válida pelo Campeonato Norte-americano de Endurance, que este ano passou a contar com cinco provas do calendário (Daytona, Sebring, Watkins Glen, Indianápolis e Petit Le Mans).

Bicampeão do IMSA (2021 e 2023) e do Norte-americano de Endurance (2019 e 2023), o brasileiro Pipo Derani está animado para correr pela primeira vez uma prova longa no traçado de 2.439 milhas, aproximadamente 3,9 km, e 14 curvas.

Além do britânico Jack Aitken, seu companheiro na temporada regular, nesta etapa ele também terá Tom Blomqvist a bordo do #31 Whelen Cadillac V-Series.

“A prova de seis horas em Indianápolis será um novo desafio, já que agora ela passa a integrar o campeonato de Endurance. Acredito que teremos uma disputa muito interessante e estou animado. Será legal terminar o campeonato agora com duas provas longas seguidas, o que pode gerar brigas inesperadas e estratégias diferentes, não só na busca pelo título no geral, mas também no Endurance”, comentou Derani, que é vice-líder no Norte-americano de Endurance e está em quarto lugar no geral em 2024.

“No ano passado, tivemos um carro relativamente forte, tirando os Porches, que estavam em outro patamar e não fomos tão rápidos no classificatório. Mas vamos buscar mais velocidade este ano e espero poder brigar com os Porsches durante a corrida”, completou o brasileiro, que já conquistou este ano três poles e foi ao pódio em três corridas.

A programação em Indianápolis começa nesta sexta-feira (20) com um treino livre. No sábado, a definição do grid está marcada para as 16h40 (de Brasília). No domingo, a corrida terá sua largada às 12h40 (de Brasília). A tomada e toda a disputa da prova poderão ser acompanhadas ao vivo pelo aplicativo do IMSA ou pelo site https://www.imsa.com/tv/.

