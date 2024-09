O evento de automobilismo mais importante da América do Sul será no fim de semana de 5 e 6 de outubro no Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. O mesmo contará com a presença do TCR South America Banco BRB, a definição do campeonato do TCR Brasil Banco BRB, o TC2000 com os 200 Km., a Stock Car, a Fiat Competizione, a Fórmula 4 Brasil e a Fórmula Nacional.

O Festival Sul-Americano de Velocidade reúne várias das categorias de turismo mais importantes da região, como o TC2000 na Argentina, a Stock Car no Brasil e o TCR South America Banco BRB em várias partes do continente.

Entre todas as categorias, estima-se que haverá mais de cem carros na pista e pilotos de muitos países da América do Sul, onde se destacarão vários ex-pilotos de Fórmula 1, como Rubens Barrichello, Nelsinho Piquet, Felipe Massa e Norberto Fontana. Também estarão presentes estrelas locais como Matías Rossi, Leonel Pernía, Bernardo Llaver, Franco Vivian, Gabriel Ponce de León e muitos outros convidados.

"Para nós, é realmente gratificante fazer parte de um evento desse calibre", disse Federico Punteri, presidente do TCR South America. "Duas das principais categorias do Brasil e da Argentina compartilhando o fim de semana com o TCR South America Banco BRB é algo que sonhamos desde que começamos nosso caminho há apenas quatro anos".

"Será uma festa para o automobilismo sul-americano, com grandes atrações para o público e reunindo os principais pilotos da região".

"A temporada de Stock Car 2024 já é histórica e oferece competitividade, emoção e inovação", comentou o CEO da Vicar, Fernando Julianelli. "Depois de um fim de semana incrível em Belo Horizonte há algumas semanas, agora fomos para o sul do país, uma região muito importante para a Vicar, e em outubro estaremos novamente em Buenos Aires".

"Este encontro da Stock Car Pro Series com o TCR South America Banco BRB e a grande final do TCR Brasil Banco BRB 2024 será um dos maiores eventos do automobilismo sul-americano, com a disputa da 5ª etapa do BRB Fórmula 4 Brasil, como a cereja do bolo em um momento em que o público argentino está mais conectado do que nunca com o mundo da velocidade. Sem dúvida, levaremos uma experiência inesquecível para nossos parceiros e patrocinadores, bem como para o público argentino que estará presente no autódromo".

Além da atividade na pista, o evento contará com shows musicais, carros clássicos, experiências nos boxes, meet and greet com pilotos, espaços para compartilhar em família e uma área para crianças. Em breve, os ingressos estarão à venda pelo All Access para que o público possa desfrutar desde a primeira atividade oficial na pista, que começará na quinta-feira, 3 de outubro.

