Uma reviravolta importante e que muda o resultado da corrida principal da Stock Car, ocorrida na tarde deste domingo (8) em Nova Santa Rita. Tudo porque os comissários desportivos decidiram pela desclassificação do piloto da TMG Racing, Felipe Massa.

De acordo com os técnicos, o piloto do carro #19 seria o responsável pela irregularidade técnica encontrada durante a vistoria técnica feita após a 2ª prova.

Segundo a inspeção realizada, foi constatado que o carro de Felipe não possuía o lastro de compensação do peso dos motores do lado direito, estando em desacordo com o regulamento da temporada. A decisão, que cabe recurso, já foi impetrada pelo piloto que aguarda a definição do caso.

Caso a definição dos comissários seja mantida, o piloto Vitor Baptista da Scuderia Chiarelli fica com a segunda posição, com Gianluca Petecof em terceiro.

