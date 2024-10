Felipe Nasr conquistou o título da classe GTP da IMSA Sports Car, após terminar em terceiro colocado com a Porsche 963 #7 da Penske, junto de Dane Cameron e Matt Campbell, na etapa de Petit Le Mans do campeonato. É o terceiro título do brasileiro na IMSA, com a categoria Protótipo em 2018 e com a categoria Daytona Prototype International (DPi) em 2021.

A equipe de Nasr precisava apenas de uma nona colocação para levar a taça para casa, e, em uma corrida com abandonos que resultou em nove carros restantes, o título, tanto de pilotos quanto de construtores, já estava garantido.

Como foi a corrida?

A Cadillac Racing #01 foi quem venceu, largando em quarto lugar na corrida de 10 horas em Road Atlanta, mas a equipe de Renger van der Zande, Scott Dixon e Sébastien Bourdais teve um infortúnio inicial. A equipe teve problemas com o sensor, o que levou a duas visitas obrigatórias aos boxes.

O problema foi resolvido lá, mas isso deixou a equipe uma volta atrás no início da corrida. Por fim, eles voltaram à volta do líder, mas uma longa corrida sem bandeiras amarelas significava que pouco progresso poderia ser feito. Isso não aconteceu até a última amarela de pista completa, que provocou uma batalha pela vitória entre o Cadillac #01, o Porsche Penske Motorsport #6, o Porsche Penske Motorsport #7 e o BMW Team RLL #25.

Acabou sendo um duelo entre Van der Zande e Nick Tandy no Porsche #6, enquanto o Porsche #7 já sabia que tinha feito o suficiente para vencer o campeonato e não podia se envolver no duelo. Van der Zande perseguiu Tandy e passou a Porsche a apenas 15 minutos do final com uma ultrapassagem ousada na Curva 1.

Foi logo na primeira volta que o carro da Chip Ganassi Racing estava liderando a corrida. De repente, as coisas pareciam estar bem para a Cadillac e Van der Zande, até que, nos estágios finais, os faróis do V-Series.R tiveram problemas técnicos e eles estavam prestes a ter que ir para os boxes novamente. No entanto, o comitê de corrida não interveio e, assim, após 10 horas de corrida, Van der Zande cruzou a linha de chegada vitorioso naquela que foi sua última corrida da IMSA em nome da Cadillac.

Drama para Catsburg

O Porsche #6 terminou em segundo lugar, pouco mais de dois segundos atrás. Para a equipe de Tijmen van der Helm, a corrida terminou cedo, enquanto Bent Viscaal terminou em sexto no Porsche da Proton Competition.

Na classe LMP2, a vitória ficou com o #11 da TDS Racing, seguido pela Oreca #74 da Riley, conduzida pelo brasileiro Felipe Fraga, Gar Robinson e Josh Burdon. O polonês Ben Keating e o #2 da United Autosports USA se envolveram logo no início em um incidente que também atingiu o #4 da Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports de Nicky Catsburg e outros. Catsburg receberia a bandeira P12 na classe GTD Pro.

Na classe GTD Pro, a vitória ficou com o Lamborghini Iron Lynx #19 de Jordan Pepper, Mirko Bortolotti e Franck Perera, seguido pela Ferrari #62 Risi Competizione de Daniel Serra, Davide Rigon e Alessandro Pier Guidi. Na GTD, a Ferrari #34 da Conquest Racing, de Albert Costa Balboa,Cedric Sbirrazzuoli e Manny Franco, venceu. A Winward Racing #57 de Indy Dontje terminou em nono lugar, mas a equipe ganhou o título da classe GTD.

Resultados IMSA Petit Le Mans

