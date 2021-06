IMSA: Felipe Fraga vence 6 Horas de Watkins Glen na LMP3

Felipe Fraga correu no IMSA no último final de semana, nas 6 Horas de Watkins Glen, e conquistou a vitória da categoria LMP3 com a equipe Riley Motorsports. Após largar na sexta colocação, o piloto tocantinense triunfou pela segunda vez em duas corridas na temporada 2021 do campeonato norte-americano.

“Tivemos duas corridas com protótipos no ano aqui no IMSA e vencemos nas duas, com direito à disputa até a última volta. O carro estava ótimo e foi muito legal levantar mais um troféu. Estou muito feliz em começar tão bem a temporada e vamos com tudo para vencer ainda mais neste ano. O carro estava ótimo e foi muito legal levantar mais um troféu”, disse Fraga, que divide o carro com o americano Gar Robinson.

Piloto oficial de fábrica da Mercedes, o tocantinense também disputa corridas em 2021 no WEC (Campeonato Mundial de Endurance) e terá seu primeiro desafio oficial com a AKKA Asp Team nas 24 Horas de Spa-Francorchamps no final de julho, corrida que faz parte do calendário do Intercontinental GT Challenge.

O próximo desafio de Fraga no IMSA, inclusive, acontece já no próximo final de semana, quando a categoria retorna ao mesmo traçado de Watkins Glen para mais uma etapa do campeonato nos EUA.

“Estou muito animado para correr no IMSA mais uma vez e vamos aproveitar que já estamos adaptados à pista para buscar um ritmo de corrida ainda melhor. Muito obrigado a todos da RIley Motorsports e ao meu companheiro de equipe Gar Robinson por todo o empenho, espero conquistar muito mais em 2021”, diz Fraga, que é o mais jovem campeão da história da Stock Car ao ter conquistado o título com apenas 21 anos em 2016.

VEJA primeiras fotos do NOVO CARRO da F1 2022 com ANÁLISE de Rico Penteado