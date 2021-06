IMSA: Derani e Nasr chegam em quarto nas 6 Horas de Watkins Glen

A temporada do IMSA WeatherTech SportsCar Championship completou neste domingo sua primeira metade em 2021, com a disputa das 6 Horas de Watkins Glen. Pipo Derani, ao lado de Felipe Nasr e Mike Conway, encerrou a prova na quarta posição, após o time liderar uma parte da disputa e ver as chances de pódio irem embora após uma penalização.

A bordo do #31 Whelen Engineering Cadillac DPi-V.R, da equipe Action Express Racing, Derani partiu da quinta colocação. A prova começou em um ritmo muito intenso, com bandeiras amarelas e, em seu stint duplo, Derani chegou ao quarto lugar, antes de Nasr assumir o comando, na volta 46.

Com uma boa estratégia nos pits, durante uma bandeira amarela, a equipe Action Express conseguiu colocar o brasileiro na liderança, quando a bandeira verde foi acionada na volta 93. No entanto, um problema quando Nasr parou para a troca de pilotos com Conway, na volta 111, provocou uma punição inesperada para o time e levou o Cadillac #31 ao final do pelotão. Nasr relatou não conseguir diminuir as marchas e, por isso, excedeu o limite de velocidade no pit.

A equipe caiu para a sétima posição e se manteve neste posto durante o stint duplo de Conway. Derani assumiu na volta 160, das 200 disputadas. A hora final da corrida resumiu-se à estratégia de combustível.

Na volta 171, o brasileiro fez um pit stop sob bandeira amarela para reabastecimento e troca de pneus. Dada a posição da equipe na pista, com a amarela se estendendo por mais tempo para limpeza do asfalto, a Action Express decidiu chamar Derani novamente aos boxes para completar o combustível, antes da bandeira verde.

A equipe acreditava que os líderes da DPi não conseguiriam chegar ao final sem completar o tanque e arriscou para buscar a vitória. Quando a bandeira verde foi acionada, Derani acelerou forte para ganhar posições. Ultrapassou o Cadillac #01 e assumiu o quarto lugar, já tendo o Acura #10 como o próximo alvo.

O brasileiro ficou sem combustível um pouco antes da linha de chegada e terminou em quinto. Mas após uma punição ao Cadillac #48, por um incidente na última volta, eles assumiram a quarta posição.

A vitória nas 6 Horas de Watkins Glen ficou com o trio Oliver Jarvis / Harry Tincknell / Jonathan Bomarito, da Mazda Motorsports. Apesar de ficarem de fora do pódio, Derani e Nasr seguem em terceiro na tabela de pontos e vivos na briga pelo título.

“Foi uma dura batalha”, comentou Derani. “No começo, conseguimos nos colocar à frente. Mas, infelizmente, o drive thru nos jogou para trás. Faz parte do jogo. O final foi difícil. Tentamos economizar combustível, queríamos ultrapassar o Acura, mas eles pararam no momento prefeito”, continuou o brasileiro de 27 anos.

“Fizemos o melhor que podíamos, terminando em quarto. Foi difícil, mas chegamos ao final. Teremos outra corrida aqui, em apenas cinco dias, então já estamos ansiosos para isso”, finalizou Derani, que na temporada já subiu duas vezes ao pódio (segundos lugares em Mid-Ohio e Detroit).

A corrida sprint em Waktins Glen acontecerá nesta sexta-feira (2), com 2h40 de disputas. A etapa substituirá a corrida no Canadian Tire Motorsports Park, prevista no calendário inicial, mas cancelada em virtude das restrições locais por conta da pandemia. A prova de sexta-feira terá sua largada às 19h10 (de Brasília).

Confira o resultado das 6 Horas de Watkins Glen (DPi):

1 #55 O. Jarvis / H. Tincknell / J. Bomarito Mazda Motorsports 200 voltas em 6:00:04.522

2 #60 D. Cameron / O. Pla Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian Acura DPi +0.965

3 #10 R. Taylor / F. Albuquerque / A. Rossi Konica Minolta Acura ARX-05 +9.392

4 #31 P. Derani / F. Nasr / M. Conway Whelen Engineering Racing +18.268

5 #48 J. Johnson / K. Kobayashi / S. Pagenaud Ally Cadillac Racing +53.216

6 #01 R. van der Zande / K. Magnussen Cadillac Chip Ganassi Racing + 1 volta

7 #5 T. Vautier / L. Duval / S. Bourdais Mustang Sampling / JDC-Miller MotorSports + 1 volta

