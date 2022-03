Carregar reprodutor de áudio

Três vezes vencedor das 12 Horas de Sebring (2016, 18 e 19), o brasileiro Pipo Derani participa neste sábado (19) da corrida pela sétima vez. Será a 70ª edição da prova, uma das mais tradicionais do endurance mundial.

O editor recomenda: IMSA: Pipo Derani ressalta luta em quarto lugar de Daytona

A etapa será a segunda da temporada 2022 da IMSA, que teve sua corrida inicial em janeiro nas 24 Horas de Daytona. Na ocasião, Derani – que é o atual campeão da categoria - foi o quarto colocado com o #31 Whelen Engineering Cadillac DPi-V.R, da equipe Action Express Racing.

O brasileiro estará novamente ao lado dos companheiros Tristan Nunez (EUA) e Mike Conway (ING). Em fevereiro, Pipo participou dos testes em Sebring e ficou satisfeito com os resultados. O carro mostrou boa performance no traçado de 3,74 milhas e 17 curvas, ampliando a confiança da equipe.

Além da vitória com Derani em 2019 (ao lado do também brasileiro Felipe Nasr e de Eric Curran), o #31 Whelen Engineering Cadillac DPi-V.R também venceu uma das provas de curta duração no circuito em 2020.

No ano passado, nas 12 Horas de Sebring, a equipe partiu da pole, mas não finalizou a prova após quebra da caixa de câmbio. “Estou ansioso para voltar. É uma das minhas corridas favoritas. Há muita história e uma atmosfera única, que fazem deste um grande evento”, comentou Derani.

“Os fãs são incríveis e a pista é fantástica. Já tive muito sucesso lá, vencendo as 12 Horas de Sebring três vezes e a corrida curta de 2020. Então, é uma pista onde gosto muito de andar e que se encaixa muito bem ao meu estilo de pilotagem”, continuou o brasileiro, antes de elogiar o Cadillac #31.

“Nosso carro é fantástico. Ele tem uma performance muito boa em pistas onduladas como a de Sebring. Temos um ótimo histórico nesta pista e, definitivamente, vamos lutar muito para conquistar outra vitória. Espero que possamos sair de lá com um resultado muito bom”, finalizou.

Aos 28 anos, Derani é o mais jovem tricampeão das 12 Horas de Sebring e o primeiro piloto a ganhar três vezes num período de quatro anos desde que o ex-campeão da F1 Phil Hill conseguiu o mesmo feito, quase 60 anos atrás.

Além dos dois, Mario Andretti, Olivier Gendebien e Marco Werner também faturaram a lendária corrida em três oportunidades, mas num intervalo de tempo maior. Os treinos em Sebring terão início nesta quinta-feira (17), com três sessões livres. Na sexta-feira (18), o classificatório da classe DPi está previsto para as 11h10 (de Brasília), mesmo horário da largada da prova no sábado (19). As atividades de pista poderão ser acompanhadas ao vivo pelo aplicativo do IMSA .

LITO CAVALCANTI analisa PREOCUPAÇÃO da Mercedes, momento da Red Bull e chances da Ferrari na F1 2022

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast: Saiba os pontos fortes e os pecados da quarta temporada de DRIVE TO SURVIVE

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: