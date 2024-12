Poucas semanas depois de formalizar seu compromisso com campeonatos de endurance, a Hyundai revelou os contornos mais precisos do seu envolvimento, que será feito por meio da sua marca Genesis. Oficialmente, o programa terá o nome de equipe Genesis Magma Racing com o apoio da Hyundai Motorsport, tanto no Campeonato Mundial (WEC) quanto na IMSA.

Nesta quarta-feira (04), a fabricante sul-coreana revelou as primeiras imagens do seu Hipercarro, o Genesis GMR-001, que entrará em competição com dois carros em 2026 no WEC, depois outros dois na IMSA, no ano seguinte.

Cyril Abiteboul atuará como chefe da equipe Genesis Magma Racing, após liderar o programa de WRC nos últimos dois anos e que teve como resultado o primeiro título de pilotos conquistado pela Hyundai em ralis com Thierry Neuville.

“A Hyundai Motorsport desempenhará um papel vital neste novo e ambicioso programa”, especificou Abiteboul. “Estamos levando nossa experiência em pista para o próximo nível e nos preparando para correr em um dos campeonatos mais difíceis do mundo.”

O desenvolvimento do projeto envolve também a chegada hoje de dois pilotos experientes: André Lotterer e Pipo Derani.

“Há muitas razões pelas quais decidi participar deste projeto, começando pelas ambições da Genesis. Mas também, o histórico de algumas das principais pessoas da organização, que brilharam onde quer que tenham estado, com vários títulos mundiais em seu currículo”, declarou Derani.

“Para um piloto, estar envolvido em um projeto como esse desde o início é muito gratificante, porque você sabe que pode ter uma influência real no programa e no próprio carro. Tenho a sorte de já ter desenvolvido e conquistado títulos ao volante de um LMDh, e acho que minha experiência pode ser útil para a equipe, principalmente para o gerenciamento do sistema híbrido e do software, que tem uma importância enorme neste tipo de carro”, continuou o brasileiro, lembrando que a classe LMDh (Le Mans Daytona h) combina tecnologia híbrida de ponta com componentes padronizados para garantir controle de custos e paridade competitiva. Os carros LMDh competem no WEC e IMSA, tornando-os uma plataforma global para mostrar excelência em engenharia e inovação.

“Será um grande desafio, dado o altíssimo nível da competição na classe principal, mas o Grupo Hyundai já conquistou vitórias e títulos no mais alto nível mundial, principalmente no WRC e em carros de turismo. Estou convencido de que todos os ingredientes necessários estão no lugar para tornar esta jornada de Endurance um sucesso. Mal posso esperar para começar a trabalhar, primeiro no simulador e depois na pista, e retribuir à equipe a confiança que depositaram em mim”, completou Derani.

“Esta é a oportunidade perfeita para canalizar o meu trabalho, a minha experiência, a minha paixão e a minha motivação em um novo projeto com uma equipe de pessoas muito ambiciosas”, sublinhou o alemão.

Tal como previsto em meados de setembro, a Hyundai entrará no mundo do Endurance em paralelo com o design do seu protótipo LMDh. A futura equipa Genesis irá assim colaborar com a IDEC Sport em 2025 para a sua entrada no campeonato da ELMS com um LMP2, ao volante do qual encontraremos o ex-piloto de F1 Logan Sargeant ao lado de Jamie Chadwick e Mathys Jaubert.

Em termos de infraestrutura, a Genesis Magma Racing irá se estabelecer definitivamente no sul da França, muito perto do Circuito Paul-Ricard e perto das instalações da Oreca Motorsport e da IDEC Sport.

Le concept Genesis GMR-001 Hypercar. Photo de: Genesis

