A equipe Action Express Racing confirmou nesta sexta-feira que Felipe Nasr testou positivo para a Covid-19 e não participará da etapa de Daytona neste fim de semana do IMSA. Ele será substituído pelo ex-piloto da Indy, Gabby Chaves.

Nasr, que reside em Miami, está voltando para casa onde fará o tratamento do coronavírus. O carro número #31 do piloto brasiliense também tem Pipo Derani, que está confirmado para a prova na Flórida, na retomada do campeonato.

No comunicado à imprensa da equipe, Nasr descreveu como estava se sentindo no caminho de sua casa para a pista.

"Esperei muito para este fim de semana para voltar às corridas", disse Nasr. “Senti que estava fazendo tudo corretamente. Estou em Miami há cerca de um mês, ficando longe de qualquer pessoa.”

"Ontem, enquanto dirigia para Daytona, não estava me sentindo bem. Então, antes de ir para a pista ou me encontrar com minha equipe ou qualquer pessoa, fiz testes e, infelizmente, testei positivo.”

“Quero manter todos os membros da equipe Whelen Engineering/Action Express e os de toda a categoria em segurança.”

“Estou voltando para Miami para quarentena. Espero que me recupere rapidamente e meus médicos possam me liberar para voltar às corridas em breve.”

"Por enquanto, seguirei todas as instruções, diretrizes e recomendações da minha equipe médica, da minha equipe de corrida e dos funcionários da IMSA."

