Carregar reprodutor de áudio

A Rick Ware Racing anunciou neste sábado a contratação de Pietro Fittipaldi como piloto para a temporada completa 2023 do IMSA WeatherTech SportsCar. O brasileiro vai competir com o ORECA 07 Gibson da LMP2 ao lado de Eric Lux., Devlin DeFrancesco e Austin Cindric completam o time e formam o quarteto nas corridas de maior duração, como a abertura da temporada, no próximo dia 28, nas 24 Horas de Daytona, prova que o time é o atual campeão.

"Estou muito feliz por correr com a RWR novamente. A primeira vez que corri com Rick foi na Indy 500 de 2021 e ganhamos o prêmio de Rookie Mais Rápido. Correr em outro grande evento como as 24 Horas de Daytona sempre foi um sonho meu. Cresci vendo as provas dos meus tios Christian Fittapaldi e Max Papis e acho que foi uma das razões pelas quais comecei a correr."

"É muito emocionante fazer toda a temporada do IMSA LMP2 com Eric Lux. Ter companheiros de equipe para Daytona como Austin Cindric e Devlin DeFrancesco para o Rolex 24 também é incrível”, diz Fittipaldi, que ontem também anunciou a participação na temporada completa da WEC (Mundial de Endurance).

O chefe da equipe, Rick Ware destacou a chegada de Pietro Fittipaldi ao time, que comemora 40 temporadas no automobilismo profissional em 2023.

“A 24 Horas de Daytona é uma das joias da coroa do automobilismo mundial, junto com a Daytona 500, Indy 500 e as 24 Horas de Le Mans. Não poderia estar mais contente com nossa formação de pilotos em 2023, incluindo Pietro Fittipaldi, que nos traz muita experiência e competência tendo participado das principais categorias do mundo como F1, Indy etc”, diz Rick.

A largada para as 24 Horas de Daytona será no sábado, 28 de janeiro.

Sainz propõe novo tipo de punição na F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #211 - O que esperar da F1 em 2023? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music