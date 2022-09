Carregar reprodutor de áudio

Pipo Derani disputa neste sábado (1º) a 10ª e última etapa da temporada 2022 do IMSA WeatherTech SportsCar Championship. O piloto estará ao lado dos companheiros Olivier Pla e Mike Conway nas 10 Horas de Petit Le Mans, no circuito de Road Atlanta. O trio pilotará o #31 Whelen Engineering Cadillac DPi-V., da equipe Action Express, na despedida dos modelos DPis da categoria.

No ano passado, o circuito foi o palco do primeiro título de Derani no geral da categoria. E foi uma disputa repleta de emoção. Ao lado de Conway e o brasileiro Felipe Nasr, seu companheiro na época, Pipo celebrou a conquista após um final eletrizante e a decisão nas últimas três curvas. Nasr precisava chegar à frente do #10 Acura e os dois travaram uma batalha intensa, até que na antepenúltima curva os rivais escaparam da pista e o brasileiro conseguiu cruzar a linha de chegada em segundo para garantir o título.

Em 2022, Derani já conquistou quatro pódios, mas ainda busca a primeira vitória. O bom retrospecto em Road Atlanta traz um ânimo extra para lutar por este objetivo. Desde 2016, quando estreou no IMSA, o brasileiro tem uma vitória, dois segundos lugares, cinco Top-5 e três largadas da pole no circuito.

“Estamos chegando à última corrida da era DPi. Quero aproveitar ao máximo a despedida deste carro, que me deu tantas conquistas nos últimos anos. Já me deu uma vitória em Petit Le Mans, vitórias em Sebring, o título, entre outros”, declarou Derani, que será piloto oficial de fábrica da Cadillac no ano que vem, pilotando agora o novo modelo Cadillac V-LMDh.

“Estou ansioso por essa disputa de 10 horas em Road Atlanta, que é uma das melhores corridas da temporada do IMSA. A pista é fantástica para se pilotar e já tive sucesso em outras provas no passado. Então, estou animado para fechar este capítulo da era DPi com mais um grande resultado”, continuou o brasileiro, de 28 anos.

“Será uma corrida difícil, como sempre, com 10 horas de duração. Mas estamos prontos e espero fechar a temporada com uma grande performance”, finalizou Derani, que ocupa a quinta posição no campeonato.

Os treinos livres no traçado de 4 km e 12 curvas terão início nesta quinta-feira (29). Na sexta-feira (30), o classificatório da classe DPi será às 17h30 de Brasília.

No sábado, a largada para a última etapa acontecerá às 13h10 (de Brasília). A tomada de tempos e toda a disputa da corrida em Road America poderão ser acompanhadas ao vivo pelo aplicativo do IMSA ou pelo site https://www.imsa.com/tv/.

