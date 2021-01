Com um histórico de 57 largadas na IndyCar e algumas no IMSA, Spencer Pigot foi contratado para substituir Felipe Fraga nas 24 Horas de Daytona. O campeão da Indy Lights de 2015 se juntará a Oliver Askew e Gar Robinson no comando do Ligier JS P320 da equipe Riley Motorsports que disputa a categoria LMP3 da prova.

“Conheço Spencer há um tempo e será ótimo tê-lo conosco em Daytona”, disse o chefe da equipe, Bill Riley. “É uma pena que Felipe não possa se juntar a nós, mas estamos animados em continuar nossa busca pelo campeonato da LMP3 com ele em Sebring.”

Com a corrida de Daytona sem contar para o campeonato da classe LMP3, Fraga - contratado por Riley como para correr em tempo integral ao lado de Robinson - pode perder o evento e ainda permanecer na disputa pelo título de pilotos da classe em seu retorno aos Estados Unidos.

“Estou arrasado por não poder competir em Daytona como planejado, mas estou ansioso para torcer por meus companheiros de equipe”, disse Fraga. “Daqui, estou de olho no campeonato com a Riley Motorsports e Gar Robinson.”

“Estou realmente ansioso para ingressar na Riley Motorsports nas 24 Horas de Daytona. A equipe tem uma história de muito sucesso neste evento e esperamos que possamos conquistar mais uma vitória. Eu nunca pilotei um LMP3 antes, então será um desafio emocionante”, comentou Pigot.

“Como sempre, vai ser uma corrida muito difícil, mas terei grandes companheiros de equipe como Gar, Oliver e Scott e estou confiante de que seremos capazes de lutar por um Rolex.”

“Estamos todos tristes por Felipe não poder estar conosco por motivos fora de seu controle, mas não consigo pensar em um substituto melhor do que Spencer Pigot”, disse Robinson. “Spencer foi na verdade um dos meus instrutores na Skip Barber Racing School quando eu era mais jovem, então estou animado para trabalhar com ele novamente em Daytona.”

