Entre os fãs da IMSA, o nome brasileiro Pipo Derani já é praticamente sinônimo de 12 Horas de Sebring. Aos 27 anos, o piloto já venceu a tradicional corrida em três oportunidades: em sua estreia em 2016, 2018 e 2019.

Ao lado do compatriota Felipe Nasr e do inglês Mike Conway, Derani luta para atingir uma marca ainda mais expressiva neste sábado (20) e busca sua quarta vitória em seis tentativas. A 69ª edição das 12 Horas de Sebring terá sua largada no sábado às 11h10 (de Brasília). O grid de largada será definido na sexta-feira (19), a partir das 12h15 (de Brasília).

Derani volta a pilotar o #31 Whelen Engineering Cadillac DPi-V.R, da equipe Action Express Racing, quase dois meses após as 24 Horas de Daytona, que abriram a temporada 2021. Na prova, os pilotos partiram da pole position, após vencerem a corrida classificatória, mas enfrentaram problemas na corrida mais longa do calendário e cruzaram a linha de chegada em sexto. Depois de estarem sempre entre os líderes, uma falha na caixa de câmbio impediu um resultado melhor.

Mas falando em pole position, a equipe também tem bons retrospectos nos classificatórios em Sebring. Em julho de 2020, na disputa da corrida Sprint no circuito, Derani largou na frente e, ao lado de Nasr, venceu a prova.

“Não faz muito tempo que estivemos em Sebring, mas não vejo a hora de voltar. É uma corrida muito importante no nosso calendário e de muito prestígio no mundo todo”, destacou Derani.

“Quero muito lutar por minha quarta vitória. E espero que já possa conquistar este objetivo neste fim de semana. Tenho certeza de que teremos um carro para brigar e vencer”, continuou o brasileiro.

“Será um prazer dividir o carro novamente com o Mike, que já esteve conosco em Daytona, e o Felipe, meu parceiro nas últimas três temporadas. Em Daytona, tivemos uma corrida difícil, mas estávamos competitivos do início ao fim. Então, estamos esperançosos para Sebring. Espero que possamos voltar ao lugar mais alto do pódio”, finalizou.

Derani é o mais jovem tricampeão das 12 Horas de Sebring e o primeiro piloto a ganhar três vezes num período de quatro anos desde que o ex-campeão da F-1 Phil Hill conseguiu o mesmo feito, quase 60 anos atrás.

Além dos dois, Mario Andretti, Olivier Gendebien e Marco Werner também faturaram a lendária corrida em três oportunidades, mas num intervalo de tempo maior.

Os treinos em Sebring terão início nesta quinta-feira (18), com três sessões livres.

