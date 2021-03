Após mais de um ano fora das pistas, por conta de sua gravidez e o afastamento da vida pública por ter seu nome ligado a um escândalo de corrupção na saúde do Rio de Janeiro envolvendo seu marido, Bia Figueiredo já tem data e local marcado para seu retorno às corridas. A piloto brasileira disputará as 12 Horas de Sebring, parte do calendário da IMSA.

A informação foi confirmada por Bia em suas redes sociais. Ela correrá pela equipe Hard Point na tradicional prova do endurance mundial junto com duas ex-companheiras, Katherine Legge e Christina Nielsen. O trio andará com um Porsche 911 GT3.

"Muito feliz com a chance de voltar a acelerar, ainda mais em uma corrida tão importante como as 12 Horas de Sebring!", escreveu Bia no anúncio, feito em suas redes sociais. "De volta com minhas super companheiras Katherine Legge e Christina Nielsen, agora em um Porsche 911 GT3 na Team Hard Point".

Essa não será a primeira vez que Bia correrá em Sebring ao lado de Legge e Nielsen. O trio já havia disputado as 12 Horas em 2019, com a equipe Heinrincher Racing e a Meyer Shank Racing. Na ocasião, elas terminaram em oitavo na classe GTD e em 25º na classificação geral.

Desde que rompeu o silêncio de quase um ano após ter seu nome ligado ao escândalo de corrupção envolvendo seu marido, Bia tem se mostrado bastante ativa em seu retorno ao esporte, tendo sido anunciada pela Confederação Brasileira de Automobilismo como coordenadora da seletiva brasileira do Girls on Track, programa da FIA que visa fomentar a presença feminina no esporte.

A prova, segunda etapa da temporada 2021 da IMSA, acontece no próximo sábado, dia 20 e contará com outros brasileiros no grid, como Pipo Derani e Felipe Nasr.

